https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/trabzonspor-turkiye-kupasinda-ceyrek-finale-yukseldi-1103977938.html
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında deplasmanda Başakşehir’i 4-2 mağlup etti. Grubu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor çeyrek finale... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T23:34+0300
2026-03-03T23:34+0300
2026-03-03T23:34+0300
spor
başakşehir
trabzonspor
ziraat türkiye kupası
ziraat türkiye kupası
türkiye ziraat kupası
maç
maç yayını
tarihi maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103977766_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_03cc4e22f76be261477edafaee55c0df.jpg
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Trabzonspor, Başakşehir'le karşılaştı.Karadeniz ekibi, Başakşehir'i 4-2 mağlup etti. Karşılamada Trabzonspor çeyrek finale yükselirken, dördüncü sıradaki Başakşehir kupadan elendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/galatasaray-turkiye-kupasinda-ceyrek-finale-yukseldi-1103977336.html
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103977766_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6dbc2a45f34b2c15ddefb7465cc53cb7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
başakşehir, trabzonspor, ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası , maç, maç yayını, tarihi maç
başakşehir, trabzonspor, ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası , maç, maç yayını, tarihi maç
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında deplasmanda Başakşehir’i 4-2 mağlup etti. Grubu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor çeyrek finale yükselirken, dördüncü sıradaki Başakşehir kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında Trabzonspor, Başakşehir'le karşılaştı.
Karadeniz ekibi, Başakşehir'i 4-2 mağlup etti. Karşılamada Trabzonspor çeyrek finale yükselirken, dördüncü sıradaki Başakşehir kupadan elendi.