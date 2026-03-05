https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/besiktas-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1104029998.html

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek. 05.03.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi yönetecek hakemi açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak RAMS Başakşehir-Göztepe karşılaşmasını ise hakem Yasin Kol yönetecek.Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman?Süper Lig 25. hafta Beşiktaş Galatasaray maçı 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.Zirve yarışını ve Beşiktaş'ın Avrupa hayallerine direkt olarak etkileyecek dev derbinin beIN Sports 1 canlı yayınıyla ekrana gelmesi bekleniyor.

