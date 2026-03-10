https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/miley-cyrus-gaziantepte-konser-mi-verecek--1104150732.html

Miley Cyrus Gaziantep’te konser mi verecek?

Miley Cyrus Gaziantep’te konser mi verecek?

Miley Cyrus’un Spotify profilinde 11 Mart’ta Gaziantep’te konser vereceği bilgisi yer aldı. Ancak bilet satışının bulunmaması ve mekânın sinema salonu olarak görünmesi etkinliğin gerçekliği hakkında soru işaretleri doğurdu.

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Miley Cyrus, Türkiye’de beklenmedik bir iddiayla gündeme geldi. Sanatçının müzik dinleme platformundaki resmi profilinde, 11 Mart tarihinde Gaziantep’te bir konser düzenleneceği bilgisi yer aldı. Söz konusu etkinlik kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Platformda görülen etkinlik bilgisinde konserin Gaziantep’teki bir mekanda yapılacağı belirtilirken, birçok kullanıcı bu durumun gerçek olup olmadığını tartışmaya başladı.Bilet satışı bulunamadıSosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinin ardından bazı kullanıcılar konser için bilet satış platformlarını kontrol etti. Ancak yapılan araştırmalarda etkinliğe dair hiçbir resmi bilet satışının bulunmadığı görüldü.Bu durum, söz konusu konserin resmi olarak planlanmadığı veya etkinlik bilgisinin yanlış girilmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.Etkinlikte konserin yapılacağı yer olarak gösterilen mekânın ise bir sinema salonu olduğu iddia edildi. Bu durum da sosyal medyada yeni tartışmaları beraberinde getirdi.Sosyal medyada gündem olduMüzik dinleme platformundaki etkinlik bilgisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar konser ihtimaline heyecanla yaklaşırken, bazıları ise bunun yanlış veya sahte bir etkinlik olabileceğini ifade etti.Şu ana kadar Miley Cyrus cephesinden ya da organizasyon şirketlerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

