https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/edis-gorguluden-uyusturucu-testi-aciklamasi-sonuc-karsisinda-saskinim-1104149757.html
Edis Görgülü’den uyuşturucu testi açıklaması: 'Sonuç karşısında şaşkınım'
Edis Görgülü’den uyuşturucu testi açıklaması: 'Sonuç karşısında şaşkınım'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Edis Görgülü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T16:48+0300
2026-03-10T16:48+0300
2026-03-10T16:48+0300
türki̇ye
edis görgülü
şarkıcı edis
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_0:13:660:385_1920x0_80_0_0_e4258f7cae90090a780c8dfc1e71bcad.jpg
Şarkıcı Edis Görgülü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında hakkında verilen karar doğrultusunda İspanya’daki tatilinden döndüğünde havalimanında gözaltına alındı. Görgülü’nün ifadesi emniyette alındı.Yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp’ta testleri gerçekleştirilen Edis, daha sonra karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre Edis Görgülü’nün saç örneklerinde kokain maddesine rastlandığı belirtildi.Test sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından şarkıcı Edis Görgülü, konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.'Sonuç karşısında son derece şaşkınım'Edis Görgülü yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından yurt dışından kısa sürede dönerek test verdiğini belirtti.Edis açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Böyle bir konu ile adım anıldığı anda, yurtdışından kısa sürede dönerek testimi verdim çünkü yaşamımdan ve alışkanlıklarımdan son derece emindim. Sonuç karşısında son derece şaşkınım."Testlerin yeniden incelenmesini talep edecekEdis, test sonuçlarının yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğini belirtti.Şarkıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"T.C. Adli Tıp Kurumu’nun bu konuda bana özel bir uygulama yapmayacağına inanıyorum. Ancak kendi yaşamımı ve alışkanlıklarımı net olarak bildiğim için ortada bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden testlerin yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğim. Ayrıca farklı ve bağımsız kurumlarda yaptıracağım kapsamlı testlerle de sürece katkı sağlayacak, elde edilen sonuçları ilgili mercilerle paylaşacağım."'Hukuka olan güvenim tamdır'Edis Görgülü, süreci hukuki yollarla takip edeceğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:"Hukuka olan güvenim tamdır. 'Neden' ve 'nasıl' gibi soruların cevabını kamuoyunda tartışmak yerine, doğru dayanaklarla mahkeme önünde ortaya koymanın en doğru yol olduğuna inanıyorum. Süreci de bu anlayışla hukuki yollarla takip edeceğim. Hakkımı arayacağım. Aksi bir durum söz konusu olsaydı bunu açıkça kabul eder, sorumluluğunu da üstlenirdim. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/uyusturucu-sorusturmasi-sarkici-edis-hakkinda-karar-aciklandi-1103879958.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_98:0:631:400_1920x0_80_0_0_0a3ea3733a2ffd0563ac38f5b75c1c26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
edis görgülü, şarkıcı edis, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
edis görgülü, şarkıcı edis, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Edis Görgülü’den uyuşturucu testi açıklaması: 'Sonuç karşısında şaşkınım'
Şarkıcı Edis Görgülü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda saç örneğinde kokain maddesine rastlandığı belirtilirken, Edis sonuçların yeniden incelenmesini talep edeceğini açıkladı.
Şarkıcı Edis Görgülü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında hakkında verilen karar doğrultusunda İspanya’daki tatilinden döndüğünde havalimanında gözaltına alındı. Görgülü’nün ifadesi emniyette alındı.
Yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp’ta testleri gerçekleştirilen Edis, daha sonra karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre Edis Görgülü’nün saç örneklerinde kokain maddesine rastlandığı belirtildi.
Test sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından şarkıcı Edis Görgülü, konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.
'Sonuç karşısında son derece şaşkınım'
Edis Görgülü yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından yurt dışından kısa sürede dönerek test verdiğini belirtti.
Edis açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir konu ile adım anıldığı anda, yurtdışından kısa sürede dönerek testimi verdim çünkü yaşamımdan ve alışkanlıklarımdan son derece emindim. Sonuç karşısında son derece şaşkınım."
Testlerin yeniden incelenmesini talep edecek
Edis, test sonuçlarının yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğini belirtti.
Şarkıcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"T.C. Adli Tıp Kurumu’nun bu konuda bana özel bir uygulama yapmayacağına inanıyorum. Ancak kendi yaşamımı ve alışkanlıklarımı net olarak bildiğim için ortada bir yanlışlık olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden testlerin yeniden incelenmesini ve tekrarlanmasını talep edeceğim. Ayrıca farklı ve bağımsız kurumlarda yaptıracağım kapsamlı testlerle de sürece katkı sağlayacak, elde edilen sonuçları ilgili mercilerle paylaşacağım."
'Hukuka olan güvenim tamdır'
Edis Görgülü, süreci hukuki yollarla takip edeceğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:
"Hukuka olan güvenim tamdır. 'Neden' ve 'nasıl' gibi soruların cevabını kamuoyunda tartışmak yerine, doğru dayanaklarla mahkeme önünde ortaya koymanın en doğru yol olduğuna inanıyorum. Süreci de bu anlayışla hukuki yollarla takip edeceğim. Hakkımı arayacağım. Aksi bir durum söz konusu olsaydı bunu açıkça kabul eder, sorumluluğunu da üstlenirdim. Gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum."