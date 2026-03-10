Türkiye
Liverpool maçındaki koreografi herkesi etkiledi: Osimhen, gözyaşlarını tutamadı
Liverpool maçındaki koreografi herkesi etkiledi: Osimhen, gözyaşlarını tutamadı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu Galatasaray – Liverpool maçı öncesinde, İstanbul'daki Rams Park'ta duygusal bir an yaşandı. Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, taraftarların merhum annesi anısına hazırladığı koreografiyi görünce gözyaşlarını tutamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Galatasaray ve Liverpool, Rams Park’ta karşı karşıya geldi.Maç öncesi Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in merhum annesi için özel bir koreografi hazırladı. Osimhen, taraftar bölümüne bakarken pankartı görünce duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.Kişisel yazılarında annesinin ölümünün kendisini hala derinden etkilediğini belirten Nijeryalı futbolcu, “Annemin ölümü beni hala üzüyor. Uğruna çok fedakarlık yaptığı şeylerin tadını çıkaracak kadar uzun yaşamadı” ifadelerini kullanmıştı.Lagos’un yoksul bir mahallesinde büyüyen Osimhen, çocukluk yıllarında ailesine yardımcı olmak için çeşitli işlerde çalıştı.
liverpool, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, uefa şampiyonlar ligi
Galatasaray taraftarları Victor Osimhen için tribünde kareografi hazırladı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu Galatasaray – Liverpool maçı öncesinde, İstanbul’daki Rams Park’ta duygusal bir an yaşandı. Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, taraftarların merhum annesi anısına hazırladığı koreografiyi görünce gözyaşlarını tutamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Galatasaray ve Liverpool, Rams Park’ta karşı karşıya geldi.
Maç öncesi Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in merhum annesi için özel bir koreografi hazırladı. Osimhen, taraftar bölümüne bakarken pankartı görünce duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.
Kişisel yazılarında annesinin ölümünün kendisini hala derinden etkilediğini belirten Nijeryalı futbolcu, “Annemin ölümü beni hala üzüyor. Uğruna çok fedakarlık yaptığı şeylerin tadını çıkaracak kadar uzun yaşamadı” ifadelerini kullanmıştı.
Lagos’un yoksul bir mahallesinde büyüyen Osimhen, çocukluk yıllarında ailesine yardımcı olmak için çeşitli işlerde çalıştı.
