Liverpool maçındaki koreografi herkesi etkiledi: Osimhen, gözyaşlarını tutamadı

10.03.2026

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Galatasaray ve Liverpool, Rams Park’ta karşı karşıya geldi.Maç öncesi Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen'in merhum annesi için özel bir koreografi hazırladı. Osimhen, taraftar bölümüne bakarken pankartı görünce duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.Kişisel yazılarında annesinin ölümünün kendisini hala derinden etkilediğini belirten Nijeryalı futbolcu, “Annemin ölümü beni hala üzüyor. Uğruna çok fedakarlık yaptığı şeylerin tadını çıkaracak kadar uzun yaşamadı” ifadelerini kullanmıştı.Lagos’un yoksul bir mahallesinde büyüyen Osimhen, çocukluk yıllarında ailesine yardımcı olmak için çeşitli işlerde çalıştı.

