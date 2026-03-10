https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/liverpoolu-elerse-uefadan-milyonlarca-euro-kasaya-akacak-galatasaray-liverpool-maci-saat-kacta-1104143094.html
Liverpool'u elerse UEFA'dan milyonlarca euro kasaya akacak: Galatasaray-Liverpool maçı saat kaçta?
Liverpool'u elerse UEFA'dan milyonlarca euro kasaya akacak: Galatasaray-Liverpool maçı saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u elemesi... 10.03.2026
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u saf dışı bırakan Galatasaray, bu akşam son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk edecek.20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.Galatasaray'ın kasası dolduDevler Ligi'ne doğrudan katılan sarı-kırmızılılar, 18.62 milyon Euro'nun sahibi oldu. Gruplarda aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikten 7 milyon Euro kazanan Galatasaray, lig etabını 20. sırada bitirdiği için 5.08 milyon Euro'yu daha kasasına koydu.Aslan; yayın havuzundan ortalama olarak 8.4 milyon Euro, UEFA katsayı priminden ise 2.4 milyon Euro kazandı. Cim-bom, play-off'a kaldığı için de 1 milyon Euro'luk gelirin sahibi oldu.Son 16 play-off turunda Juventus'u eleyen Galatasaray, 11 milyon Euro'luk geliri almaya hak kazandı.Galatasaray, Liverpool'u elerse ne kadar kazanacak?Okan Buruk'un öğrencileri, Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon Euro kazanacak. Çeyrek final sonrası ise elde edilecek gelir şöyle; Yarı final: 15 milyon EuroFinal: 18.5 milyon EuroŞampiyonluk: 6.5 milyon EuroGalatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü (bugün) sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.Şampiyonlar Ligi'ndeki sonraki turların gelir kalemleri şöyle:Çeyrek final: 12.5 milyon EuroYarı final: 15 milyon EuroFinal: 18.5 milyon EuroŞampiyonluk: 6.5 milyon Euro
Liverpool'u elerse UEFA'dan milyonlarca euro kasaya akacak: Galatasaray-Liverpool maçı saat kaçta?
13:13 10.03.2026 (güncellendi: 13:17 10.03.2026)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u elemesi halinde dev gelirin sahibi olacak.
