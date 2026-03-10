https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/kalibaftan-abd-ve-israile-sert-mesaj-iran-saldirganlara-ders-vermeden-ateskesi-kabul-etmeyecek-1104140422.html

Kalibaf'tan ABD ve İsrail'e sert mesaj: İran saldırganlara ders vermeden ateşkesi kabul etmeyecek

Kalibaf’tan ABD ve İsrail'e sert mesaj: İran saldırganlara ders vermeden ateşkesi kabul etmeyecek

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Kalibaf, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ateşkes çağrılarına sert yanıt verdi.

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Kalibaf, İran’ın mevcut koşullarda ateşkesi kabul etmeyeceğini açıkladı. Kalibaf, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, saldırganlara güçlü bir karşılık verilmeden savaşın sona ermeyeceğini belirtti.Kalibaf, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kesinlikle ateşkes istemiyoruz. Saldırganın dersini alması ve bir daha İran’a karşı saldırganlığı düşünmemesi için yüzüne yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.“Savaş–müzakere–ateşkes döngüsünü kıracağız”İranlı siyasetçi, Tahran yönetiminin “savaş–müzakere–ateşkes ve ardından yeniden savaş” şeklinde tanımladığı döngüyü sona erdirmeyi hedeflediğini söyledi.Kalibaf’a göre İran’ın amacı, bölgedeki rakiplerine kalıcı bir caydırıcılık mesajı vermek ve gelecekte Tahran’a yönelik benzer askeri operasyonların önünü kesmek.İran savaşı sonrası gerilim tırmanıyorBölgedeki çatışmalar 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’daki hedeflere yönelik saldırılarıyla yeni bir aşamaya girdi. Tahran dahil çeşitli noktalara düzenlenen saldırılarda maddi hasar ve sivil kayıplar yaşandığı bildirildi.İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail topraklarına ve Orta Doğu’daki ABD askeri tesislerine misilleme saldırıları düzenledi.

