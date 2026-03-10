https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/bati-medyasi-trumpin-danismanlari-iran-savasindan-hizli-bir-cikis-yolu-bulmayi-tavsiye-ediyor-1104135558.html

Batı medyası: Trump’ın danışmanları İran savaşından hızlı bir çıkış yolu bulmayı tavsiye ediyor

Batı medyası: Trump’ın danışmanları İran savaşından hızlı bir çıkış yolu bulmayı tavsiye ediyor

ABD Başkanı Trump'ın bazı danışmanlarının, İran'la olan çatışmadan hızlı bir çıkış yolu bulma çağrısında bulunduğu belirtildi. 10.03.2026, Sputnik Türkiye

The Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın taleplere boyun eğmemesi karşısında şaşkınlık yaşadığını yazdı.Gazetenin yazısında, “Danışmanlarından bazıları, yükselen petrol fiyatları ve uzun sürecek bir çatışmanın siyasi tepkilere yol açabileceği endişeleri nedeniyle, özel görüşmelerde onu çatışmadan çıkış planı aramaya çağırdı” ifadesi kullanıldı.Öte yandan Trump yönetiminden bazı yetkililer, gazeteye yaptıkları açıklamada, İran’ın Ortadoğu ülkelerine saldırmaya devam ettiği ve İsrail’in de İran hedeflerine saldırmaya istekli olduğu sürece, ABD'nin savaştan kolayca çıkmasının olası olmadığını söyledi.Bilgi sahibi kaynaklar, ABD Başkanının onu tatmin edecek bir zafer elde edene kadar savaşı sona erdirmeyeceğini dile getirdi. Ancak aynı zamanda Trump’ın, ağır saldırılara rağmen İran'ın ABD ve İsrail'in taleplerine uymak istememesi karşısında zaman zaman şaşkınlık yaşadığı da ifade edildi.Trump dün yaptığı açıklamada, İran’a yönelik operasyonun “çok yakında” tamamlanacağına dair söz vermişti.

