Fransız uzman: Yaptırım politikası ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçilmesi bumerang etkisiyle Avrupa'yı vurdu

Fransız araştırmacı ve siyaset bilimci Moreau, AB’nin yaptırım politikasının ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçilmesinin bumerang etkisi yaratarak Avrupa'yı... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

Fransız araştırmacı ve siyaset bilimci Xavier Moreau, Sputnik’e demecinde AB’nin yaptırım politikalarının ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçilmesinin yarattığı sonuçları değerlendirdi."Avrupa ekonomileri özellikle savunmasız durumda, zira Rusya’nın dışında Avrupa'nın neredeyse hiç hidrokarbon kaynağı yok. Bu nedenle, özellikle Katar'dan doğal gaza çok yüksek bir bağımlılık söz konusu. Dolayısıyla, Avrupa için durum gerçekten felaket düzeyinde" diyen Moreau, sözlerini şöyle sürdürdü:Doğalgaz konusunda da durumun yaklaşık olarak aynı olduğuna dikkat çeken uzman, "Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz satışını engellemek için önlemler alan AB var. Ocak 2027'den itibaren LNG ve Eylül 2027'den itibaren boru hattı doğalgazı yasaklanıyor. Dolayısıyla, Rusya'nın şimdiden yeni ve daha güvenilir alıcılara yönelmeyi tercih ettiği ortada. Sonuç olarak, Avrupalılar için tek çözüm, ideoloji çerçevesinin ve yaptırım sarmalının ötesine geçmektir" vurgusunu yaptı.

