https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/fransiz-uzman-yaptirim-politikasi-ve-rus-enerji-kaynaklarindan-vazgecilmesi-bumerang-etkisiyle-1104154612.html
Fransız uzman: Yaptırım politikası ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçilmesi bumerang etkisiyle Avrupa'yı vurdu
Fransız uzman: Yaptırım politikası ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçilmesi bumerang etkisiyle Avrupa'yı vurdu
Sputnik Türkiye
Fransız araştırmacı ve siyaset bilimci Moreau, AB’nin yaptırım politikasının ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçilmesinin bumerang etkisi yaratarak Avrupa'yı... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T19:59+0300
2026-03-10T19:59+0300
2026-03-10T19:59+0300
görüş
avrupa
xavier moreau
ab
rusya
hidrokarbon
sputnik
yorum
katar
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/19/1044111852_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_4238af214c72d44e5902d0d2fec151b5.jpg
Fransız araştırmacı ve siyaset bilimci Xavier Moreau, Sputnik’e demecinde AB’nin yaptırım politikalarının ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçilmesinin yarattığı sonuçları değerlendirdi."Avrupa ekonomileri özellikle savunmasız durumda, zira Rusya’nın dışında Avrupa'nın neredeyse hiç hidrokarbon kaynağı yok. Bu nedenle, özellikle Katar'dan doğal gaza çok yüksek bir bağımlılık söz konusu. Dolayısıyla, Avrupa için durum gerçekten felaket düzeyinde" diyen Moreau, sözlerini şöyle sürdürdü:Doğalgaz konusunda da durumun yaklaşık olarak aynı olduğuna dikkat çeken uzman, "Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz satışını engellemek için önlemler alan AB var. Ocak 2027'den itibaren LNG ve Eylül 2027'den itibaren boru hattı doğalgazı yasaklanıyor. Dolayısıyla, Rusya'nın şimdiden yeni ve daha güvenilir alıcılara yönelmeyi tercih ettiği ortada. Sonuç olarak, Avrupalılar için tek çözüm, ideoloji çerçevesinin ve yaptırım sarmalının ötesine geçmektir" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/ab-rusyaya-yonelik-bireysel-yaptirimlarin-uzatilmasi-konusunda-uzlasamadi-1104016673.html
rusya
katar
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/19/1044111852_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_55c110c0283aa091b4c448b4b8ebb02d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, xavier moreau, ab, rusya, hidrokarbon, sputnik, yorum, katar, çin
avrupa, xavier moreau, ab, rusya, hidrokarbon, sputnik, yorum, katar, çin
Fransız uzman: Yaptırım politikası ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçilmesi bumerang etkisiyle Avrupa'yı vurdu
Fransız araştırmacı ve siyaset bilimci Moreau, AB’nin yaptırım politikasının ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçilmesinin bumerang etkisi yaratarak Avrupa'yı vurduğunu belirtti.
Fransız araştırmacı ve siyaset bilimci Xavier Moreau, Sputnik’e demecinde AB’nin yaptırım politikalarının ve Rus enerji kaynaklarından vazgeçilmesinin yarattığı sonuçları değerlendirdi.
"Avrupa ekonomileri özellikle savunmasız durumda, zira Rusya’nın dışında Avrupa'nın neredeyse hiç hidrokarbon kaynağı yok. Bu nedenle, özellikle Katar'dan doğal gaza çok yüksek bir bağımlılık söz konusu. Dolayısıyla, Avrupa için durum gerçekten felaket düzeyinde" diyen Moreau, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya ise petrol ticaretini tamamen Çin, Pakistan ve Hindistan gibi daha güvenilir müşterilere yönlendirdi. Bu nedenle söz konusu müşteriler önceliklidir ve zor zamanlarda yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi kötü bir iş hamlesi olur. Bu nedenle ben, Vladimir Putin'in Avrupalılar gibi güvenilmez bir müşteriye tekrar petrol tedarik etmek için acele etmediğine gerçekten inanıyorum. Kendisinin uzun vadeli sözleşmeler imzalamayı, özellikle de petrol yaptırımlarının kaldırılmasını istediğini düşünüyorum.
Doğalgaz konusunda da durumun yaklaşık olarak aynı olduğuna dikkat çeken uzman, "Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz satışını engellemek için önlemler alan AB var. Ocak 2027'den itibaren LNG ve Eylül 2027'den itibaren boru hattı doğalgazı yasaklanıyor. Dolayısıyla, Rusya'nın şimdiden yeni ve daha güvenilir alıcılara yönelmeyi tercih ettiği ortada. Sonuç olarak, Avrupalılar için tek çözüm, ideoloji çerçevesinin ve yaptırım sarmalının ötesine geçmektir" vurgusunu yaptı.