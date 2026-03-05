Türkiye
AB, Rusya'ya yönelik bireysel yaptırımların uzatılması konusunda uzlaşamadı
AB, Rusya’ya yönelik bireysel yaptırımların uzatılması konusunda uzlaşamadı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin daimi temsilcileri, 4 Mart Çarşamba günü gerçekleşen toplantıda, 15 Mart’ta süresi dolacak olan Rusya’ya yönelik bireysel yaptırımların altı ay daha uzatılması konusunda uzlaşma sağlayamadı.Konuya ilişkin bilgi veren bir AB diplomatik kaynağı, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bugün yalnızca daimi temsilciler düzeyinde kapalı bir oturum yapıldı” dedi.Daha önce Sputnik’e bilgi veren bir başka Avrupalı kaynak, yaptırımların uzatılması konusunda şu aşamada konsensüs bulunmadığını, bu nedenle kararın ek istişareler gerektirdiğini belirtmişti.Daimi temsilciler 15 Mart’a kadar bir karar üzerinde anlaşabilirse, karar AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının resmi onayına sunulacak ve yaptırımlar 15 Eylül’e kadar uzatılacak. Ancak temsilciler anlaşamazsa, yaptırımların uzatılması konusu belirsiz bir süre askıda kalacak. Eğer 15 Mart’a kadar bir çözüm bulunamazsa, yaptırımlar geçerliliğini yitirmiş sayılacak.Rusya’ya yönelik bireysel yaptırımlar ilk olarak 2014 yılında uygulanmaya başlandı ve halihazırda 2 bin 500’den fazla kişi ve kuruluşu kapsıyor. Bu kapsamda listedeki kişi ve kuruluşların AB’deki varlıkları dondurulurken, topluluk ülkelerine seyahat etmeleri, transit geçiş dahil, yasaklanmış durumda. Söz konusu liste her altı ayda bir gözden geçirilerek uzatılıyor.
AB üyesi ülkelerin daimi temsilcileri, 15 Mart’ta süresi dolacak olan Rusya’ya yönelik bireysel yaptırımların altı ay daha uzatılması konusunda anlaşmaya varamadı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin daimi temsilcileri, 4 Mart Çarşamba günü gerçekleşen toplantıda, 15 Mart’ta süresi dolacak olan Rusya’ya yönelik bireysel yaptırımların altı ay daha uzatılması konusunda uzlaşma sağlayamadı.
Konuya ilişkin bilgi veren bir AB diplomatik kaynağı, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bugün yalnızca daimi temsilciler düzeyinde kapalı bir oturum yapıldı” dedi.
Daha önce Sputnik’e bilgi veren bir başka Avrupalı kaynak, yaptırımların uzatılması konusunda şu aşamada konsensüs bulunmadığını, bu nedenle kararın ek istişareler gerektirdiğini belirtmişti.
Daimi temsilciler 15 Mart’a kadar bir karar üzerinde anlaşabilirse, karar AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının resmi onayına sunulacak ve yaptırımlar 15 Eylül’e kadar uzatılacak. Ancak temsilciler anlaşamazsa, yaptırımların uzatılması konusu belirsiz bir süre askıda kalacak. Eğer 15 Mart’a kadar bir çözüm bulunamazsa, yaptırımlar geçerliliğini yitirmiş sayılacak.
Rusya’ya yönelik bireysel yaptırımlar ilk olarak 2014 yılında uygulanmaya başlandı ve halihazırda 2 bin 500’den fazla kişi ve kuruluşu kapsıyor. Bu kapsamda listedeki kişi ve kuruluşların AB’deki varlıkları dondurulurken, topluluk ülkelerine seyahat etmeleri, transit geçiş dahil, yasaklanmış durumda. Söz konusu liste her altı ayda bir gözden geçirilerek uzatılıyor.
