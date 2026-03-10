https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/depremzede-ve-haci-adaylarini-dolandirmisti-binbir-surat-serife-yakalandi-1104153971.html

Depremzede ve hacı adaylarını dolandırmıştı: Binbir Surat Şerife yakalandı

Binbir Surat Şerife olarak bilinen dolandırıcı Şerife Yılmaz, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.Şüphelinin para talep eden mağdurlara ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından para transferinin uzun süreceğini söyleyerek zaman kazandığı, daha sonra ise sahte dekontlar düzenlediği tespit edildi. Yılmaz’ın alacaklarını isteyen kişileri üst düzey kamu görevlisi olduğunu iddia ederek gözaltına aldırmakla tehdit ettiği de ortaya çıktı.Sahte unvanlarla güven kazanarak çoğunluğu siyasetçi ve kamu-özel sektör yöneticilerinden oluşan kişileri hedef aldığı belirlenen Yılmaz’ın, dolandırıcılık faaliyetlerinde yapay zeka kullanarak sahte belge ve görseller ürettiği öğrenildi.Öte yandan Yılmaz’ın bazı kamu görevlileriyle yakınlık kurmaya çalıştığı, ilişki teklifini reddedenleri ise 'görev yerlerini değiştirtmekle' tehdit ettiği belirlendi. Yılmaz’ın depremzedeler ve hacı adayları başta olmak üzere çok sayıda kişiyi de dolandırdığı tespit edildi.

