Depremzede ve hacı adaylarını dolandırmıştı: Binbir Surat Şerife yakalandı
Depremzede ve hacı adaylarını dolandırmıştı: Binbir Surat Şerife yakalandı
Sputnik Türkiye
Ankara’da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamu yöneticisi, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, Emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yılmaz’ın... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
mi̇t
nato
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
e-dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104153783_0:157:984:711_1920x0_80_0_0_19175e7d42e180a8a70e60765116bfb9.jpg
Binbir Surat Şerife olarak bilinen dolandırıcı Şerife Yılmaz, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.Şüphelinin para talep eden mağdurlara ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından para transferinin uzun süreceğini söyleyerek zaman kazandığı, daha sonra ise sahte dekontlar düzenlediği tespit edildi. Yılmaz’ın alacaklarını isteyen kişileri üst düzey kamu görevlisi olduğunu iddia ederek gözaltına aldırmakla tehdit ettiği de ortaya çıktı.Sahte unvanlarla güven kazanarak çoğunluğu siyasetçi ve kamu-özel sektör yöneticilerinden oluşan kişileri hedef aldığı belirlenen Yılmaz’ın, dolandırıcılık faaliyetlerinde yapay zeka kullanarak sahte belge ve görseller ürettiği öğrenildi.Öte yandan Yılmaz’ın bazı kamu görevlileriyle yakınlık kurmaya çalıştığı, ilişki teklifini reddedenleri ise 'görev yerlerini değiştirtmekle' tehdit ettiği belirlendi. Yılmaz’ın depremzedeler ve hacı adayları başta olmak üzere çok sayıda kişiyi de dolandırdığı tespit edildi.
türki̇ye
Ankara’da kendisini MİT mensubu, diplomat, kamu yöneticisi, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz, Emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yılmaz’ın depremzedeler ve hacı adayları başta olmak üzere çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.
Binbir Surat Şerife olarak bilinen dolandırıcı Şerife Yılmaz, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.
Şüphelinin para talep eden mağdurlara ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından para transferinin uzun süreceğini söyleyerek zaman kazandığı, daha sonra ise sahte dekontlar düzenlediği tespit edildi. Yılmaz’ın alacaklarını isteyen kişileri üst düzey kamu görevlisi olduğunu iddia ederek gözaltına aldırmakla tehdit ettiği de ortaya çıktı.
Sahte unvanlarla güven kazanarak çoğunluğu siyasetçi ve kamu-özel sektör yöneticilerinden oluşan kişileri hedef aldığı belirlenen Yılmaz’ın, dolandırıcılık faaliyetlerinde yapay zeka kullanarak sahte belge ve görseller ürettiği öğrenildi.
Öte yandan Yılmaz’ın bazı kamu görevlileriyle yakınlık kurmaya çalıştığı, ilişki teklifini reddedenleri ise 'görev yerlerini değiştirtmekle' tehdit ettiği belirlendi. Yılmaz’ın depremzedeler ve hacı adayları başta olmak üzere çok sayıda kişiyi de dolandırdığı tespit edildi.