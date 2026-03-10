https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/istanbulda-forex-dolandiriciligi-operasyonu-140-kisi-gozaltina-alindi-1104152238.html
İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu: 140 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 74'ü yabancı uyruklu 140 şüpheli gözaltına alındı. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T17:47+0300
2026-03-10T17:47+0300
2026-03-10T17:50+0300
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde Sarıyer'de kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda 140 zanlı yakalanırken, şüphelilerden 74'ünün yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.Dijital materyallerde yapılan ilk incelemede şüphelilerin 'bit finance, narafx, ngbackoffice.pro ve hedef.ui' isimleri altında yatırım dolandırıcılığı yaptığı ve bu platformlar hakkında dünya genelinde çok sayıda şikayet bulunduğu belirlendi.
17:47 10.03.2026 (güncellendi: 17:50 10.03.2026)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan incelemelerde Sarıyer'de kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda 140 zanlı yakalanırken, şüphelilerden 74'ünün yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.
Dijital materyallerde yapılan ilk incelemede şüphelilerin 'bit finance, narafx, ngbackoffice.pro ve hedef.ui' isimleri altında yatırım dolandırıcılığı yaptığı ve bu platformlar hakkında dünya genelinde çok sayıda şikayet bulunduğu belirlendi.