Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Pezeşkiyan, Türkiye hava sahasına giren balistik füzelerin araştırılması amacıyla... 10.03.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İki lider, ABD ve İsrail’in bölgedeki saldırılarını ele aldı. Görüşmede, İran kaynaklı füzenin düşürülmesi ve bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düşmesi de gündeme geldi.Pezeşkiyan, Türkiye'yle çatışma istemediklerini belirterek söz konusu füzelerin İran’dan atılmadığını vurguladı ve ortak bir ekip kurularak soruşturma yapılmasını teklif etti.
00:08 10.03.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Pezeşkiyan, Türkiye hava sahasına giren balistik füzelerin araştırılması amacıyla ortak ekip kurulmasını önerdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki lider, ABD ve İsrail’in bölgedeki saldırılarını ele aldı. Görüşmede, İran kaynaklı füzenin düşürülmesi ve bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düşmesi de gündeme geldi.
Pezeşkiyan, Türkiye'yle çatışma istemediklerini belirterek söz konusu füzelerin İran’dan atılmadığını vurguladı ve ortak bir ekip kurularak soruşturma yapılmasını teklif etti.
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanlığı: Balistik füze etkisiz hale getirildi, Gaziantep’te boş arazilere düştü
Dün, 15:01
