Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Pezeşkiyan, Türkiye hava sahasına giren balistik füzelerin araştırılması amacıyla... 10.03.2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İki lider, ABD ve İsrail’in bölgedeki saldırılarını ele aldı. Görüşmede, İran kaynaklı füzenin düşürülmesi ve bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düşmesi de gündeme geldi.Pezeşkiyan, Türkiye'yle çatışma istemediklerini belirterek söz konusu füzelerin İran’dan atılmadığını vurguladı ve ortak bir ekip kurularak soruşturma yapılmasını teklif etti.

