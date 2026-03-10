https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/aymden-saglik-calisanlarinin-nobet-ucretleri-icin-karar-1104148999.html
AYM'den sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri için karar
AYM'den sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri için karar
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarının aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde ise 130 saatten fazla tuttuğu nöbetlere... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T16:30+0300
2026-03-10T16:30+0300
2026-03-10T16:30+0300
türki̇ye
aym
anayasa mahkemesi (aym)
sağlık
nöbet
yüksek mahkeme
anayasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095182541_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_15a93c24b244e3679ba8b2ee233726a8.jpg
Anayasa Mahkemesi (AYM), sağlık çalışanlarının nöbet ücretine ilişkin önemli bir karara imza attı. Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde ise 130 saatten fazla tutulan nöbetler için ödeme yapılamayacağını öngören kanun hükmü, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.Başvuru Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’nden geldiÇanakkale 2. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 5947 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesiyle değiştirilen ek 33’üncü maddesinde yer alan “ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılamaz” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine vararak iptalini istedi.Mahkeme: Ücret ödemesi belirli süreyle sınırlandırılmıştıBaşvuruda, sağlık personelinin tuttuğu nöbete ilişkin yapılacak ücret ödemesinin belirli bir süreyle sınırlandırıldığı belirtildi. Bu sürenin üzerinde nöbet tutulsa dahi sağlık personeline herhangi bir ücret ödenmeyeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.Başvuruda ayrıca söz konusu durumun hukuk devleti ilkesini, zorla çalıştırma yasağını ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği ileri sürüldü.AYM: Zorla çalıştırma yasağına aykırıBaşvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, söz konusu hükmü Anayasa’nın “zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. maddesine aykırı buldu ve iptaline karar verdi.Anayasa Mahkemesi kararında, şu ifadelere yer verildi:"İtiraz konusu kuralla, çeşitli sağlık kuruluşları itibarıyla ancak belirli saatlere kadar tutulan nöbetler bakımından ücret ödeneceği, bu sürelerin üzerinde nöbet tutulmasının gerekli olması durumunda ücret ödenmeyeceği öngörülmektedir. Bu haliyle kuralın Anayasanın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasanın 18. maddesine aykırıdır. İptali gerekir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/tbmm-genel-kurulunda-kapali-oturuma-gecildi-abd-ve-israilin-irana-yonelik-saldirilarina-iliskin-1104148607.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095182541_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f9af919acda56c46ce790f130f82fd71.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aym, anayasa mahkemesi (aym), sağlık, nöbet, yüksek mahkeme, anayasa
aym, anayasa mahkemesi (aym), sağlık, nöbet, yüksek mahkeme, anayasa
AYM'den sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri için karar
Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarının aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde ise 130 saatten fazla tuttuğu nöbetlere ücret ödenemeyeceğini öngören hükmü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), sağlık çalışanlarının nöbet ücretine ilişkin önemli bir karara imza attı. Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda 60 saatten, diğer yerlerde ise 130 saatten fazla tutulan nöbetler için ödeme yapılamayacağını öngören kanun hükmü, Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.
Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Başvuru Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’nden geldi
Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 5947 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesiyle değiştirilen ek 33’üncü maddesinde yer alan “ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılamaz” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine vararak iptalini istedi.
Mahkeme: Ücret ödemesi belirli süreyle sınırlandırılmıştı
Başvuruda, sağlık personelinin tuttuğu nöbete ilişkin yapılacak ücret ödemesinin belirli bir süreyle sınırlandırıldığı belirtildi. Bu sürenin üzerinde nöbet tutulsa dahi sağlık personeline herhangi bir ücret ödenmeyeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.
Başvuruda ayrıca söz konusu durumun hukuk devleti ilkesini, zorla çalıştırma yasağını ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği ileri sürüldü.
AYM: Zorla çalıştırma yasağına aykırı
Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, söz konusu hükmü Anayasa’nın “zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. maddesine aykırı buldu ve iptaline karar verdi.
Anayasa Mahkemesi kararında, şu ifadelere yer verildi:
"İtiraz konusu kuralla, çeşitli sağlık kuruluşları itibarıyla ancak belirli saatlere kadar tutulan nöbetler bakımından ücret ödeneceği, bu sürelerin üzerinde nöbet tutulmasının gerekli olması durumunda ücret ödenmeyeceği öngörülmektedir. Bu haliyle kuralın Anayasanın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasanın 18. maddesine aykırıdır. İptali gerekir."