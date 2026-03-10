https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/tbmm-genel-kurulunda-kapali-oturuma-gecildi-abd-ve-israilin-irana-yonelik-saldirilarina-iliskin-1104148607.html

TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturuma geçildi: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verilecek

TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturuma geçildi: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verilecek

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alınacağı, hükümetin bilgilendirme yapacağı görüşmeler için kapalı oturuma geçti... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-10T15:42+0300

2026-03-10T15:42+0300

2026-03-10T15:42+0300

poli̇ti̇ka

tbmm

ak parti

milli savunma bakanı

i̇ran

hakan fidan

numan kurtulmuş

kapalı oturum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100940558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b09dd045ddc057aed0da8613f4a93d3.jpg

TBMM Genel Kurulu, kapalı oturuma geçti.Mecliste İran kapalı oturumuGenel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.Kurtulmuş, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi.Fidan ve Güler konuşacakDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Kurtulmuş, gündem dışı konuşmalarda her bir bakana 30'ar dakika, takip eden konuşmalarda siyasi parti gruplarına 20'şer dakika, grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verileceğini bildirdi.Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce, AK Parti'nin, görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi oylamaya sunuldu ve kabul edildi.Dinleyici ve görevliler dışarı çıkarıldıTBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışındaki dinleyicilerin ve görevlilerin dışarıya çıkmaları gerektiğini ifade etti.Salonun boşaltılmasını isteyen Kurtulmuş, daha sonra hazırlıklar için birleşime ara verdi.Basın büroları da boşaltıldıKapalı oturuma geçildiği için yeminli stenograflar ile görevliler dışındakiler Genel Kurul Salonu'ndan çıkarıldı. TBMM'de Genel Kurul Salonu'na bitişik basın büroları ve kulisler de boşaltıldı.Genel Kurul, aranın ardından kapalı oturuma geçti. Kapalı oturuma, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/bahceli-turkiyeye-dusen-fuzelerle-ilgili-konustu-her-ulke-aklini-basina-almalidir-turkiye-yol-gecen-1104137655.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, ak parti, milli savunma bakanı, i̇ran, hakan fidan, numan kurtulmuş, kapalı oturum