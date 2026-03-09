https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/savas-neden-kuresel-ekonomi-icin-stagflasyon-korkusu-yaratti-1104122504.html

Savaş neden küresel ekonomi için stagflasyon korkusu yarattı?

Savaş neden küresel ekonomi için stagflasyon korkusu yarattı?

Sputnik Türkiye

İran savaşı, petrol fiyatları tırmanırken ve borsalar düşerken, ekonomistler Ortadoğu’daki uzun süren bir çatışmanın dünya genelinde büyümeyi olumsuz etkileyip fiyatları artırma riski taşıdığı konusunda uyarıyor.

2026-03-09T16:31+0300

2026-03-09T16:31+0300

2026-03-09T16:31+0300

ekonomi̇

savaş

i̇ran

abd

uluslararası para fonu (imf)

imf

enflasyon

stagflasyon

petrol fiyatları

brent petrolün varil fiyatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104122347_0:15:1024:591_1920x0_80_0_0_e2313eef9635e634a7678b678396b587.jpg

Petrol fiyatları pazartesi günü yükselmeye devam etti ve ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın küresel ekonomik şoka zemin hazırlayabileceği endişesiyle dünyanın önde gelen bazı borsalarında ciddi bir satış dalgası tetiklendi.Ortadoğu’daki çatışma, ekonomistlere göre, enflasyon ve faiz oranlarının artmasına yol açabilecek bir enerji arz krizi başlattı. Bu ekonomistler, büyümenin zayıflayacağını ve fiyatların artacağını öngörüyor. Ekonomik aktivitenin durgunlaştığı ama enflasyonun yükseldiği stagflasyon korkuları giderek büyüyor.Önde gelen petrol fiyat göstergeleri Pazartesi günü piyasalar açıldığında, altı yılın en yüksek haftalık kazançlarını kaydetmişti. Fiyatlar varil başına 115 ABD dolarını aştı.ABD-İsrail savaşının ilk haftasında İran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatmasının ardından petrol fiyatları önemli ölçüde yükseldi.Gaz ve gübre tedariki de etkilendiSon günlerde Ortadoğu’daki petrol üretim kesintileri, arz sıkıntısı endişelerini artırdı. Gaz ve gübre tedariki de etkilenmiş durumda. Bu durum maliyetleri artırıyor, enflasyon riskini büyütüyor ve ekonomik faaliyetleri yavaşlatıyor.Asya borsalarında hisseler keskin düştü, Avrupa ve ABD borsalarının da benzer bir trend izlemesi bekleniyor. Japonya Nikkei Pazartesi günü yüzde 6’dan fazla, Güney Kore Kospi ise yüzde 7’den fazla düşüş kaydetti.Stagflasyona mı giriyoruz?Petrol fiyatlarındaki ani yükselişler 'stagflasyon' etkisi yaratıyor: Ekonomik faaliyetleri yavaşlatıyor veya durduruyor, durgunluk ve resesyon riskini artırırken enflasyonu yükseltiyor.Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre dünya ekonomik büyümesi, enerji fiyatlarındaki yüzde 10’luk artışı tolere edebilir. Ancak büyüme yüzde 3.2’den yüzde 3’e gerileyebilir. İngiltere ve Euro Bölgesi, çatışma sürerse, ekonomistler tahminine göre yüzde 1 veya daha az büyüyecek.Asya ekonomileri, küresel teknoloji patlamasıyla desteklenen güçlü sanayi üretimi büyümesi yaşadı; ancak enerji şoku bu momentumı bozabilir, stagflasyon riskini artırabilir.Durum daha da kötüleşebilir mi?Orta doğu’dan gelen petrolü özellikle yoğun şekilde kullanan Asya ülkeleri, fiyatlardaki olağanüstü artışın etkisini hafifletmeye çalışıyor.Bangladeş’te üniversiteler bugün itibarıyla kapatılda ve elektrik tasarrufu için Ramazan Bayramı tatilleri öne çekilecek. Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, ülkenin yaklaşık üç on yıl sonra ilk kez iç yakıt fiyatlarını sınırlama adımı attığını duyurdu.ABD merkezli yatırım şirketi Goldman Sachs’a göre bir aylık kesinti fiyatların tüm zamanların rekoru olan 145 doları aşmasına yol açabilir. Westpac ekonomistleri ise üç aylık bir kesintinin fiyatları varil başına 185 dolara çıkaracağını ve bunun küresel ekonomi için ciddi sonuçlar doğuracağını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/bangladeste-savas-kaynakli-kriz-universiteler-kapandi-yakit-alimina-limit-getirildi-1104118898.html

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

stagflasyon, stagflasyon riski, stagflasyon nedir, savaşın ekonomiye etkisi, iran savaşı, abd-israil, enflasyon, ekonomi, ekonomi haberleri, petrol fiyatlarında son durum, dünya ekonomisi