CHP'li milletvekili Cemal Enginyurt, trafik kazası geçirdi

CHP'li milletvekili Cemal Enginyurt, trafik kazası geçirdi

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt trafik kazası geçirdi. Enginyurt sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. 04.03.2026, Sputnik Türkiye

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bolu’nun Gerede ilçesinde trafik kazası geçirdi. Enginyurt sosyal medyasında sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Bolu Gerede'de trafik kazası geçiren CHP Milletvekili Enginyurt yaptığı paylaşımda da, "İnsanın dostlarının olması kadar güzel bir şey yok. Dün akşam Gerede otobanın da kaza yaptık.Hava buz gibi yolda kaldık. Gerede'den kardeşim Ümit Demir'i aradım hemen Kemal kardeşimin çekicisiyle yetişti, bizi Ankara'ya getirdi. Allah güzel dostlardan razı olsun. Varolsunlar" ifadelerini kullandı.

