Putin: Rusya güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ediyor
Putin: Rusya güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ediyor
09.03.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de petrol ve doğalgaz piyasalarındaki duruma ilişkin düzenlediği toplantıda Rusya'nın her zaman olduğu gibi güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu, ayrıca Ortadoğu'daki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerinin küresel yakıt ve enerji kompleksini tehlikeye atacağı konusunda uyardığını ifade etti.Putin, Rusya'nın dünyanın çeşitli bölgelerindeki güvenilir ortaklarına petrol ve doğalgaz tedarikini artırdığının, güvenilir ülkelere petrol ve doğalgaz tedarikine devam edeceğinin altını çizdi.Küresel petrol fiyatlarının yükseldiğine ve son haftalarda yüzde 30'dan fazla artış gösterdiğine dikkat çeken Putin, doğalgaz fiyatlarının da aynı petrol fiyatlarında olduğu gibi hatta daha hızlı bir şekilde yükseldiğini vurguladı.Rus lider, enerji tedarikindeki aksamanın uluslararası tüm ekonomik ilişkilerin sistemini etkilediğinin altını çizdi. Putin aynı zamanda Rus enerji şirketlerinin her zaman istikrarlı olmakla bilindiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de petrol ve doğalgaz piyasalarındaki duruma ilişkin düzenlediği toplantıda Rusya'nın her zaman olduğu gibi güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu, ayrıca Ortadoğu'daki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerinin küresel yakıt ve enerji kompleksini tehlikeye atacağı konusunda uyardığını ifade etti.
Putin, Rusya'nın dünyanın çeşitli bölgelerindeki güvenilir ortaklarına petrol ve doğalgaz tedarikini artırdığının, güvenilir ülkelere petrol ve doğalgaz tedarikine devam edeceğinin altını çizdi.
Küresel petrol fiyatlarının yükseldiğine ve son haftalarda yüzde 30'dan fazla artış gösterdiğine dikkat çeken Putin, doğalgaz fiyatlarının da aynı petrol fiyatlarında olduğu gibi hatta daha hızlı bir şekilde yükseldiğini vurguladı.
Rus lider, enerji tedarikindeki aksamanın uluslararası tüm ekonomik ilişkilerin sistemini etkilediğinin altını çizdi. Putin aynı zamanda Rus enerji şirketlerinin her zaman istikrarlı olmakla bilindiğini belirtti.