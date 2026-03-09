https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/amerikan-basini-video-irandaki-okul-yakinindaki-deniz-ussunun-abd-tomahawk-fuzesiyle-vuruldugunu-1104124122.html

Amerikan basını: Video, İran’daki okul yakınındaki deniz üssünün ABD Tomahawk füzesiyle vurulduğunu gösteriyor olabilir

09.03.2026

Videoyu doğrulayan The Washington Post, görüntülerin 28 Şubat’ta İran’ın güneyindeki Minab kentinde gerçekleşen ve çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.İranlı yetkililer, Shajarah Tayyiba İlkokulu’na yönelik saldırıda, 168'i çocuk olmak üzere en az 175 kişinin öldüğünü açıkladı. Bu saldırının, İran ile ABD ve İsrail arasındaki bir hafta süren çatışmada siviller açısından en ölümcül olay olduğu değerlendiriliyor.Video Tomahawk füzesini işaret ediyor olabilirTomahawk, ABD Donanması gemileri veya denizaltılarından fırlatılabilen uzun menzilli bir seyir füzesi olarak biliniyor. Çatışmaya katılan taraflar arasında bu füze sistemine sahip olduğu bilinen tek ülke ise ABD.7 saniyelik video ilk olarak İran’daki yarı resmi Mehr Haber Ajansı tarafından yayımlandı. Daha önce saldırıya ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler yalnızca olayın ardından çekilen görüntülerden oluşuyordu.Videoda okulun bulunduğu bölgeden yükselen gri duman görülüyor. Ardından soldan kadraja giren füzenin hızla ilerlediği ve kısa süre sonra patladığı duyuluyor. Patlamanın tam noktası ağaçlar nedeniyle görüntüde net olarak seçilmiyor ancak saldırı bölgesinden yoğun siyah duman yükseliyor ve hemen ardından çığlık sesleri duyuluyor.Uzmanlar füzenin Tomahawk olabileceğini söylüyorEski ABD Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar hedefleme uzmanı Wes Bryant, videodaki mühimmatın şeklinin Tomahawk füzesiyle örtüştüğünü belirtti. Bryant ayrıca patlamanın büyüklüğünün de Tomahawk’ın taşıdığı patlayıcı yükle uyumlu göründüğünü söyledi.Silah araştırmaları yapan Armament Research Services’in direktörü N.R. Jenzen-Jones ise bölgede Tomahawk kullanılmış olmasının, saldırının ABD tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. Jenzen-Jones’a göre çatışmada operasyon alanlarının ABD ve İsrail arasında büyük ölçüde ayrıldığı biliniyor.Video nasıl doğrulandı?Washington Post gazetesi videonun çekildiği noktayı, görüntülerde görülen yapı ve işaretleri Google Earth ve Google Maps görüntüleriyle karşılaştırarak doğruladı. Analize göre video okulun yaklaşık 400 metre güneyinden çekilmiş olabilir.Görüntülerde ayrıca okulun yanında bulunan Shaheed Absalan Uzmanlık Kliniği’nin tabelası ve IRGC tesislerinin köşesindeki küçük bir kule de seçilebiliyor.Videonun manipüle edilmediğini inceleyen iki uzman da görüntülerde yapay zekâ üretimine işaret eden bir iz bulunmadığını söyledi. California Üniversitesi Berkeley kampüsünden dijital adli bilişim uzmanı Hany Farid, füzenin görüntüdeki doğrusal uçuş yolunun sahte olarak oluşturulmasının zor olduğunu belirtti.Saldırı bölgesinde çok sayıda hedef vurulduUzmanlara göre yaklaşık 1.3 ton ağırlığındaki Tomahawk füzeleri önceden programlanan hedeflere yöneliyor ve GPS destekli gelişmiş güdüm sistemleri kullanıyor. Füze uçuş sırasında hedef görüntülerini operatörlere aktarabiliyor ve gerekirse rota değiştirilebiliyor.Saldırıdan sonraki günlerde çekilen uydu görüntüleri, okulun yanındaki IRGC deniz üssü çevresinde en az 11 farklı noktada hasar oluştuğunu gösterdi.ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat’ta ABD güçlerinin İran’ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarda Tomahawk füzelerinin kullanıldığını doğruladı. Ancak hedeflerin tam konumu açıklanmadı.Geçen hafta The New York Times tarafından yayımlanan bir araştırma da Pentagon açıklamaları ve görsel kanıtları inceleyerek okulun, İran Devrim Muhafızları deniz üssüne yönelik saldırılarla aynı operasyon sırasında vurulmuş olabileceğini bildirdi. Reuters ise ABD askeri soruşturmasının da saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde değerlendirmeler içerdiğini bildirdi.

