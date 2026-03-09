https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/macaristandan-abye-fiyat-artislarini-onleme-talebi-rus-enerji-urunlerine-yasaklar-derhal-1104117415.html
Macaristan’dan AB’ye fiyat artışlarını önleme talebi: ‘Rus enerji ürünlerine yasaklar derhal kaldırılsın’
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle Avrupa'da fiyat artışlarını önlemek için Avrupa Birliği'nin Rusya'dan enerji ithalatına... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle Avrupa'da fiyat artışlarını önlemek için Avrupa Birliği'nin Rusya'dan enerji ithalatına uyguladığı yasağı derhal kaldırması gerektiğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ve Rus enerji kaynaklarının ithalatına yönelik yasakların kalkmaması durumunda, yükselen fiyatların Avrupa ekonomisini tamamen çökerteceğini kaydetti.
Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, “Mevcut durumda, Brüksel'in Avrupa'da her alanda fiyatlarda sert bir artışın önüne geçmek için acil önlem alması ve Rusya'dan enerji ithalatına uygulanan yasağı derhal kaldırması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Ortadoğu’daki gerilimin Avrupa’da petrol kıtlığına yol açtığını söyleyen Macar diplomat, şunu dedi:
Brüksel, Rus petrol ve doğalgaz ithalatına yönelik yasağı kaldırmazsa, yaptırımları kaldırmazsa, bu Avrupa ekonomisi için son derece ağır bir darbe olacak. Çünkü enerji fiyatları yükseliyor ve enerji fiyatları yükseldikçe diğer her şeyin fiyatı da yükseliyor.
Szijjarto, “Avrupa'daki fiyat artışları o kadar büyük olabilir ki, Avrupa ekonomisini tamamen çökertebilir ve Avrupalılar için aşırı zorluklar yaratabilir" diye ekledi.