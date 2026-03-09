https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/macaristandan-abye-fiyat-artislarini-onleme-talebi-rus-enerji-urunlerine-yasaklar-derhal-1104117415.html

Macaristan’dan AB’ye fiyat artışlarını önleme talebi: ‘Rus enerji ürünlerine yasaklar derhal kaldırılsın’

Macaristan’dan AB’ye fiyat artışlarını önleme talebi: ‘Rus enerji ürünlerine yasaklar derhal kaldırılsın’

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle Avrupa'da fiyat artışlarını önlemek için Avrupa Birliği'nin Rusya'dan enerji ithalatına... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T13:20+0300

2026-03-09T13:20+0300

2026-03-09T13:20+0300

ekonomi̇

macaristan

peter szijjarto

avrupa

avrupa birliği

rusya

petrol

doğalgaz

enerji

fiyat artışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_fef249220e56640c6ec8bfa5db7f5738.jpg

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ve Rus enerji kaynaklarının ithalatına yönelik yasakların kalkmaması durumunda, yükselen fiyatların Avrupa ekonomisini tamamen çökerteceğini kaydetti.Szijjarto, sosyal medya paylaşımında, “Mevcut durumda, Brüksel'in Avrupa'da her alanda fiyatlarda sert bir artışın önüne geçmek için acil önlem alması ve Rusya'dan enerji ithalatına uygulanan yasağı derhal kaldırması gerekiyor” ifadesini kullandı.Ortadoğu’daki gerilimin Avrupa’da petrol kıtlığına yol açtığını söyleyen Macar diplomat, şunu dedi: Szijjarto, “Avrupa'daki fiyat artışları o kadar büyük olabilir ki, Avrupa ekonomisini tamamen çökertebilir ve Avrupalılar için aşırı zorluklar yaratabilir" diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-donbassta-bir-yerlesim-daha-ozgurlestirildi-1104116225.html

macaristan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, peter szijjarto, avrupa, avrupa birliği, rusya, petrol, doğalgaz, enerji, fiyat artışı