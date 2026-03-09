Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha özgürleştirildi
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Donbass’ta bir yerleşim daha özgürleştirildi
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Golubovku yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.325 asker ve 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunu besleyen enerji altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların fırlatıldığı yerler, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 142 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 754 uçak tipi İHA’sını imha etti.
12:51 09.03.2026
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Golubovku yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.325 asker ve 21 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunu besleyen enerji altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların fırlatıldığı yerler, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 142 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 754 uçak tipi İHA’sını imha etti.
