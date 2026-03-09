Liverpool Teknik Direktörü Slot: Taraftarlar, bizi inanılmaz bir şekilde ıslıkladı

Rakibimizin iyi oyuncuları var. Artık son 16 turuna kaldık. Bu turdaki tüm takımlar çok iyi. Galatasaray'a bu sezon hali hazırda kaybettik. Bu turda artık sahamızda da oynayacağız. Grup aşamasında onlara karşı sadece deplasmanda oynadık. Artık onlar da baskı hissedecek. Yine de onların taraftarı inanılmaz. Bunu hissettik. Buradaki atmosferi deneyimledik. Bu iyi bir şey. Taraftarlar, bizi inanılmaz bir şekilde ıslıkladı. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Çok farklı bir tecrübeydi. Bunun dışında sahada 11 tane çok iyi bir oyuncuya ve başarılı bir teknik adama karşı oynayacağız.