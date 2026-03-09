https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/liverpool-teknik-direktoru-slot-taraftarlar-bizi-inanilmaz-bir-sekilde-islikladi-1104129768.html
Liverpool Teknik Direktörü Slot: Taraftarlar, bizi inanılmaz bir şekilde ıslıkladı
Arne Slot, Galatasaray’ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve son 16 turunda tüm takımların çok kaliteli olduğunu söyledi. RAMS Park atmosferine dikkat çeken... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve oyuncu Alexis Mac Allister, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi RAMS Park’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Slot, Federico Chiesa’nın sakatlığının sürdüğünü, Alisson Becker’in ise antrenman sonunda rahatsızlık hissettiği için Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.'Çok farklı bir tecrübeydi'RAMS Park’taki atmosferin rakipler üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirten Slot, şu ifadeleri kullandı: Slot, Galatasaray’a ve teknik direktör Okan Buruk’a saygı duyduğunu söyledi. Galatasaray’ın hızlı hücum oyuncularına dikkat çeken Hollandalı teknik adam, özellikle Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin tehlikeli olduğunu ifade etti.Liverpool’un Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister ise Galatasaray’da kendisini en çok zorlayabilecek oyuncunun Lucas Torreira olabileceğini belirterek, “Torreira’ya büyük saygım var” dedi.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve oyuncu Alexis Mac Allister, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi RAMS Park’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Slot, Federico Chiesa’nın sakatlığının sürdüğünü, Alisson Becker’in ise antrenman sonunda rahatsızlık hissettiği için Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
'Çok farklı bir tecrübeydi'
RAMS Park’taki atmosferin rakipler üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirten Slot, şu ifadeleri kullandı:
Rakibimizin iyi oyuncuları var. Artık son 16 turuna kaldık. Bu turdaki tüm takımlar çok iyi. Galatasaray'a bu sezon hali hazırda kaybettik. Bu turda artık sahamızda da oynayacağız. Grup aşamasında onlara karşı sadece deplasmanda oynadık. Artık onlar da baskı hissedecek. Yine de onların taraftarı inanılmaz. Bunu hissettik. Buradaki atmosferi deneyimledik. Bu iyi bir şey. Taraftarlar, bizi inanılmaz bir şekilde ıslıkladı. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Çok farklı bir tecrübeydi. Bunun dışında sahada 11 tane çok iyi bir oyuncuya ve başarılı bir teknik adama karşı oynayacağız.
Slot, Galatasaray’a ve teknik direktör Okan Buruk’a saygı duyduğunu söyledi. Galatasaray’ın hızlı hücum oyuncularına dikkat çeken Hollandalı teknik adam, özellikle Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin tehlikeli olduğunu ifade etti.
Liverpool’un Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister ise Galatasaray’da kendisini en çok zorlayabilecek oyuncunun Lucas Torreira olabileceğini belirterek, “Torreira’ya büyük saygım var” dedi.