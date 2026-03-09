Türkiye
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
CAS duyurdu: Liverpool-Galatasaray maçı için deplasman yasağı kararı belli oldu
CAS duyurdu: Liverpool-Galatasaray maçı için deplasman yasağı kararı belli oldu
Galatasaray, UEFA’nın Juventus maçındaki olaylar nedeniyle verdiği seyircisiz oynama ve 40 bin Euro cezasına itiraz etmişti. CAS itirazı reddetti. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
UEFA, Juventus maçında yaşanan nesne fırlatma, havai fişek ve taraftar karışıklıkları nedeniyle Galatasaray’a seyircisiz oynama ve 40 bin Euro para cezası vermişti.Sarı kırmızılı kulüp, Liverpool deplasmanı öncesi CAS’a yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı, ancak CAS itirazı reddetti.
CAS duyurdu: Liverpool-Galatasaray maçı için deplasman yasağı kararı belli oldu

20:56 09.03.2026
Liverpool zaferi sonrası Okan Buruk: Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik
Galatasaray, UEFA’nın Juventus maçındaki olaylar nedeniyle verdiği seyircisiz oynama ve 40 bin Euro cezasına itiraz etmişti. CAS itirazı reddetti.
UEFA, Juventus maçında yaşanan nesne fırlatma, havai fişek ve taraftar karışıklıkları nedeniyle Galatasaray’a seyircisiz oynama ve 40 bin Euro para cezası vermişti.
Sarı kırmızılı kulüp, Liverpool deplasmanı öncesi CAS’a yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı, ancak CAS itirazı reddetti.
SPOR
UEFA duyurdu: Galatasaray'a seyircisiz oynama cezası
3 Mart, 23:12
