CAS duyurdu: Liverpool-Galatasaray maçı için deplasman yasağı kararı belli oldu

Galatasaray, UEFA’nın Juventus maçındaki olaylar nedeniyle verdiği seyircisiz oynama ve 40 bin Euro cezasına itiraz etmişti. CAS itirazı reddetti. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

UEFA, Juventus maçında yaşanan nesne fırlatma, havai fişek ve taraftar karışıklıkları nedeniyle Galatasaray’a seyircisiz oynama ve 40 bin Euro para cezası vermişti.Sarı kırmızılı kulüp, Liverpool deplasmanı öncesi CAS’a yürütmeyi durdurma başvurusu yaptı, ancak CAS itirazı reddetti.

