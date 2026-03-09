https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/dev-projede-karar-aciklandi-yesil-gyo-iflas-etti-1104119377.html
Dev projede karar açıklandı: Yeşil GYO iflas etti
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkındaki davada mahkeme iflas kararı verdi. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta hayata geçirilmesi planlanan projede binlerce dairenin satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin yapılmadığı için iflası istenen Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi. Konkordato talebi reddedildiHalk TV'nin haberine göre, satışını yaptığı halde tapu devrini yapamadığı binlerce dairesi bulunan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye karşı Bakıröy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde, iflas istemi ile dava açılmıştı. Şirkete yönelik iflas talepli dava devam ederken, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde de konkordato talepli dava devam ediyordu. Konkordato davasında, mahkemenin ret kararı vermesi ile birlikte, Bakırköy’deki dava da hareketlenme oldu.Konkordato talebi ile açılan dava dosyasına giren konkordato komiser heyeti raporuna göre şirketin borcu 11 milyar lirayı aşıyor. Şirketin öz kaynak toplamı ise 16 milyar 107 milyon 577 bin 696 TL olarak kayda girdi.1993 yılında kurulmuştuBakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflas istemli davanın 12’inci duruşmasında Yeşil GYO AŞ için iflas kararı verdi. İflas kararı ile birlikte dosya Bakırköy 1.İcra ve İflas Müdürlüğü'ne gönderildi. 1993’te kurulan Yeşil GYO’nun kayıtlı sermayesi ise 1.3 milyar lira seviyesindeydi.
Dev projede karar açıklandı: Yeşil GYO iflas etti
14:23 09.03.2026 (güncellendi: 14:25 09.03.2026)
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkındaki davada mahkeme iflas kararı verdi.
Esenyurt'ta hayata geçirilmesi planlanan projede binlerce dairenin satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin yapılmadığı için iflası istenen Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi.
Konkordato talebi reddedildi
Halk TV'nin haberine göre, satışını yaptığı halde tapu devrini yapamadığı binlerce dairesi bulunan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye karşı Bakıröy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde, iflas istemi ile dava açılmıştı. Şirkete yönelik iflas talepli dava devam ederken, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde de konkordato talepli dava devam ediyordu. Konkordato davasında, mahkemenin ret kararı vermesi ile birlikte, Bakırköy’deki dava da hareketlenme oldu.
Konkordato talebi ile açılan dava dosyasına giren konkordato komiser heyeti raporuna göre şirketin borcu 11 milyar lirayı aşıyor. Şirketin öz kaynak toplamı ise 16 milyar 107 milyon 577 bin 696 TL olarak kayda girdi.
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflas istemli davanın 12’inci duruşmasında Yeşil GYO AŞ için iflas kararı verdi. İflas kararı ile birlikte dosya Bakırköy 1.İcra ve İflas Müdürlüğü'ne gönderildi. 1993’te kurulan Yeşil GYO’nun kayıtlı sermayesi ise 1.3 milyar lira seviyesindeydi.