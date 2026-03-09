https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/dev-projede-karar-aciklandi-yesil-gyo-iflas-etti-1104119377.html

Dev projede karar açıklandı: Yeşil GYO iflas etti

Dev projede karar açıklandı: Yeşil GYO iflas etti

Sputnik Türkiye

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkındaki davada mahkeme iflas kararı verdi. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T14:23+0300

2026-03-09T14:23+0300

2026-03-09T14:25+0300

ekonomi̇

yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı

iflas

i̇cra ve i̇flas kanunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0c/1080641866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e44af24b6267be64846495ffc5ce340.jpg

Esenyurt'ta hayata geçirilmesi planlanan projede binlerce dairenin satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin yapılmadığı için iflası istenen Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi. Konkordato talebi reddedildiHalk TV'nin haberine göre, satışını yaptığı halde tapu devrini yapamadığı binlerce dairesi bulunan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye karşı Bakıröy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde, iflas istemi ile dava açılmıştı. Şirkete yönelik iflas talepli dava devam ederken, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde de konkordato talepli dava devam ediyordu. Konkordato davasında, mahkemenin ret kararı vermesi ile birlikte, Bakırköy’deki dava da hareketlenme oldu.Konkordato talebi ile açılan dava dosyasına giren konkordato komiser heyeti raporuna göre şirketin borcu 11 milyar lirayı aşıyor. Şirketin öz kaynak toplamı ise 16 milyar 107 milyon 577 bin 696 TL olarak kayda girdi.1993 yılında kurulmuştuBakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflas istemli davanın 12’inci duruşmasında Yeşil GYO AŞ için iflas kararı verdi. İflas kararı ile birlikte dosya Bakırköy 1.İcra ve İflas Müdürlüğü'ne gönderildi. 1993’te kurulan Yeşil GYO’nun kayıtlı sermayesi ise 1.3 milyar lira seviyesindeydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/borsada-islem-goruyor-yesil-gyo-konkordato-ilan-etti-1093417703.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı , iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu