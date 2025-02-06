https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/borsada-islem-goruyor-yesil-gyo-konkordato-ilan-etti-1093417703.html

Borsada işlem görüyor: Yeşil GYO konkordato ilan etti

Borsada işlem görüyor: Yeşil GYO konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Yeşil GYO Innovia 4 projesiyle ilgili yaşadığı imar sorunları nedeniyle konkordato talep ettiğini duyurdu. 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T11:33+0300

2025-02-06T11:33+0300

2025-02-06T11:33+0300

ekonomi

kap

konkordato

yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı

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İstanbul Borsası'nda işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konkordato ilan etti. Şirket, bir projesinde yaşanan imar sorunu nedeniyle maddi olarak zor duruma düştüğünü bildirdi. Innovai 4 projesinde 640 daireyi geri almak zorunda kalan şirket mali olarak zor duruma düştüğünü açıkladı. '640 dairenin parasını iade etmek zorunda kaldık'Yeşil GYO Innovia 4 projesiyle ilgili yaşadığı imar sorunları nedeniyle konkordato ilan etti.Konuyla ilgili olarak KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;"Innovia 4 projesi ile ilgili yaşadığımız imar sorunları nedeni ile şirketimiz çok mağdur olmuş, müşterilerin dairelerini iade etme talepleri karşılığında 640 daire geri alınarak müşterilerin alacakları faizi ile iade edilmiş ve şirketimizin nakit kaynakları çok ciddi manada eksilerek şirketi ve tüm diğer muhataplarını da zor duruma düşürmüştür.Müşteriler iflas istemli alacak davası açmakta ve şirketimizi iflas etme tehdidi altında tutmaktadır. Şirketimizin 16 milyar TL öz varlıklarını korumak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yayarak ve Innovia 4 inşaatını tamamlayarak şirketimizi bu güç durumdan sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz.Üç ay süre verildiBu kapsamda; Konkordato talepli başvurumuza Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/113 E. sayılı dosya ile 05/02/2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici Konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmolunmuştur.Devam eden süreçte şirket faaliyetlerinin aksamaması, nakit akışın düzenli hale getirilmesi amacıyla gerekli hassasiyet ve hedeflenen noktaya ulaşılması adına tüm çabalar gösterilecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/izmirli-mobilya-devi-konkordato-ilan-etti-1093396224.html

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