'Damsız' almayan işletmeye TİHEK'ten 256 bin liralık 'ayrımcılık' cezası

09.03.2026

İstanbul'da iki erkek arkadaş biletleri olmasına rağmen Atakent Hayal Kahvesi'ndeki müzik etkinliğine 'damsız' oldukları için alınmadıklarını belirterek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu. İnceleme sonucunda durumun 'cinsiyet temelinde ayrımcılık' olduğuna karar verdi. İşletmeye de 256 bin 357 lira idari para cezası kesti. Damsız giremezsiniz diyerek içeri almadılar TİHEK'in internet sitesindeki karara göre, 8 Şubat'ta Hayal Kahvesi Atakent Şubesi'ndeki müzik etkinliğine bilet alan iki erkek, mekana geldiklerinde kapıdaki görevliler tarafından 'damsız giremezsiniz' diyerek içeri alınmadı. Biletlerde veya etkinlik kurallarında bu duruma ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığını, yalnızca kadın ve erkek sayısının eşit olmasına dikkat edileceğine dair bir ifadenin yer aldığını belirtmelerine karşın personel ücret iadesi yapılacağını söyleyerek onları uzaklaştırdı. Alkol alarak diğer kişileri rahatsız edebilirsiniz varsayımıYaşadıkları durumu işletmeye mail yoluyla bildirdiklerinde ise kendilerine 'erkeklerin alkol alarak diğer kişileri rahatsız edeceği varsayımıyla damsız girişe izin vermedikleri' yönünde oldu. Yapılan şikayet üzerine TİHEK inceleme başlattı.Kurum avukatı tarafından sunulan görüşte, 'organizasyon şirketinin etkinlik için uygun görmediği kişileri bilet ücretini iade etmek kaydıyla içeri almama hakkına sahip olduğu' ve 'organizasyon sahibinin kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla bilet ücretini iade etmek kaydıyla kişiyi içeri almama hakkını kullanabileceği' hükümlerinin yer aldığı belirtildi. Bu kapsamda da başvurana bilet ücreti iadesi yapılarak, içeri almama hakkının kullanıldığı, işletmede kadın-erkek eşitliğine aykırı herhangi bir ayrımcı tutum sergilenmediği kaydedildi. TİHEK önyargı vurgusu yaptı, ceza kesti TİHEK ise değerlendirmesinde başvuranın yalnızca erkek olması nedeniyle mekana alınmadığının anlaşıldığının ve bunun da cinsiyet temelinde farklı muamele teşkil ettiğini belirtti. İşletmeye 256 bin 357 lira idari para cezasının kesildiğinin belirtildiği kararda şu ifadeler yer aldı:

