Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/damsiz-almayan-isletmeye-tihekten-256-bin-liralik-ayrimcilik-cezasi--1104121824.html
'Damsız' almayan işletmeye TİHEK'ten 256 bin liralık 'ayrımcılık' cezası
'Damsız' almayan işletmeye TİHEK'ten 256 bin liralık 'ayrımcılık' cezası
Sputnik Türkiye
Bilet almalarına rağmen iki erkeğin bir mekana 'damsız giremezsiniz' denilerek alınmaması 'ayrımcılık' sayıldı. TİHEK, işletmeye 256 bin 357 lira para cezası... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T15:42+0300
2026-03-09T15:42+0300
yaşam
türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek)
ayrımcılık
hayal kahvesi atakent
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/16/1072759427_0:152:1600:1052_1920x0_80_0_0_bba00dc78126136db31a0e91cd23b7f1.jpg
İstanbul'da iki erkek arkadaş biletleri olmasına rağmen Atakent Hayal Kahvesi'ndeki müzik etkinliğine 'damsız' oldukları için alınmadıklarını belirterek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu. İnceleme sonucunda durumun 'cinsiyet temelinde ayrımcılık' olduğuna karar verdi. İşletmeye de 256 bin 357 lira idari para cezası kesti. Damsız giremezsiniz diyerek içeri almadılar TİHEK'in internet sitesindeki karara göre, 8 Şubat'ta Hayal Kahvesi Atakent Şubesi'ndeki müzik etkinliğine bilet alan iki erkek, mekana geldiklerinde kapıdaki görevliler tarafından 'damsız giremezsiniz' diyerek içeri alınmadı. Biletlerde veya etkinlik kurallarında bu duruma ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığını, yalnızca kadın ve erkek sayısının eşit olmasına dikkat edileceğine dair bir ifadenin yer aldığını belirtmelerine karşın personel ücret iadesi yapılacağını söyleyerek onları uzaklaştırdı. Alkol alarak diğer kişileri rahatsız edebilirsiniz varsayımıYaşadıkları durumu işletmeye mail yoluyla bildirdiklerinde ise kendilerine 'erkeklerin alkol alarak diğer kişileri rahatsız edeceği varsayımıyla damsız girişe izin vermedikleri' yönünde oldu. Yapılan şikayet üzerine TİHEK inceleme başlattı.Kurum avukatı tarafından sunulan görüşte, 'organizasyon şirketinin etkinlik için uygun görmediği kişileri bilet ücretini iade etmek kaydıyla içeri almama hakkına sahip olduğu' ve 'organizasyon sahibinin kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla bilet ücretini iade etmek kaydıyla kişiyi içeri almama hakkını kullanabileceği' hükümlerinin yer aldığı belirtildi. Bu kapsamda da başvurana bilet ücreti iadesi yapılarak, içeri almama hakkının kullanıldığı, işletmede kadın-erkek eşitliğine aykırı herhangi bir ayrımcı tutum sergilenmediği kaydedildi. TİHEK önyargı vurgusu yaptı, ceza kesti TİHEK ise değerlendirmesinde başvuranın yalnızca erkek olması nedeniyle mekana alınmadığının anlaşıldığının ve bunun da cinsiyet temelinde farklı muamele teşkil ettiğini belirtti. İşletmeye 256 bin 357 lira idari para cezasının kesildiğinin belirtildiği kararda şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/tihek-65-yas-ustu-bir-kisiden-saglik-raporu-isteyen-notere-100-bin-lira-ceza-1101238029.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/16/1072759427_0:2:1600:1202_1920x0_80_0_0_a501754ba7e9c7470ed06a3399a6ae4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek), ayrımcılık, hayal kahvesi atakent, ceza
türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek), ayrımcılık, hayal kahvesi atakent, ceza

'Damsız' almayan işletmeye TİHEK'ten 256 bin liralık 'ayrımcılık' cezası

15:42 09.03.2026
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW920471Muğla, müzikli eğlence
Muğla, müzikli eğlence - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW920471
Abone ol
Bilet almalarına rağmen iki erkeğin bir mekana 'damsız giremezsiniz' denilerek alınmaması 'ayrımcılık' sayıldı. TİHEK, işletmeye 256 bin 357 lira para cezası kesti.
İstanbul'da iki erkek arkadaş biletleri olmasına rağmen Atakent Hayal Kahvesi'ndeki müzik etkinliğine 'damsız' oldukları için alınmadıklarını belirterek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu. İnceleme sonucunda durumun 'cinsiyet temelinde ayrımcılık' olduğuna karar verdi. İşletmeye de 256 bin 357 lira idari para cezası kesti.

Damsız giremezsiniz diyerek içeri almadılar

TİHEK'in internet sitesindeki karara göre, 8 Şubat'ta Hayal Kahvesi Atakent Şubesi'ndeki müzik etkinliğine bilet alan iki erkek, mekana geldiklerinde kapıdaki görevliler tarafından 'damsız giremezsiniz' diyerek içeri alınmadı. Biletlerde veya etkinlik kurallarında bu duruma ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığını, yalnızca kadın ve erkek sayısının eşit olmasına dikkat edileceğine dair bir ifadenin yer aldığını belirtmelerine karşın personel ücret iadesi yapılacağını söyleyerek onları uzaklaştırdı.

Alkol alarak diğer kişileri rahatsız edebilirsiniz varsayımı

Yaşadıkları durumu işletmeye mail yoluyla bildirdiklerinde ise kendilerine 'erkeklerin alkol alarak diğer kişileri rahatsız edeceği varsayımıyla damsız girişe izin vermedikleri' yönünde oldu. Yapılan şikayet üzerine TİHEK inceleme başlattı.
Kurum avukatı tarafından sunulan görüşte, 'organizasyon şirketinin etkinlik için uygun görmediği kişileri bilet ücretini iade etmek kaydıyla içeri almama hakkına sahip olduğu' ve 'organizasyon sahibinin kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla bilet ücretini iade etmek kaydıyla kişiyi içeri almama hakkını kullanabileceği' hükümlerinin yer aldığı belirtildi. Bu kapsamda da başvurana bilet ücreti iadesi yapılarak, içeri almama hakkının kullanıldığı, işletmede kadın-erkek eşitliğine aykırı herhangi bir ayrımcı tutum sergilenmediği kaydedildi.

TİHEK önyargı vurgusu yaptı, ceza kesti

TİHEK ise değerlendirmesinde başvuranın yalnızca erkek olması nedeniyle mekana alınmadığının anlaşıldığının ve bunun da cinsiyet temelinde farklı muamele teşkil ettiğini belirtti. İşletmeye 256 bin 357 lira idari para cezasının kesildiğinin belirtildiği kararda şu ifadeler yer aldı:
Erkeklerin kadınları rahatsız edeceğine dair düşünce toplumsal ön yargılardan ileri gelmekte ve bunun gibi ön yargılar toplumdaki eşitsizliği derinleştirmektedir. Yalnızca ön yargılardan ve varsayımlardan hareketle tek ya da birden fazla erkek müşterinin yanında kadın olmadan İşletmeye alınmaması şeklindeki farklı muamele ile ulaşılmak istenen amacın meşru olmadığı, bu amaç meşru sayılsa dahi ihtimal dâhilinde olduğu ileri sürülen tatsız olayların yaşanması halinde söz konusu olaylara müdahale edebilmek için güvenlik tedbirlerinin artırılması gibi alternatif ve ölçülü tedbirlerin değerlendirilmediği göz önüne alındığında, bu şekilde bir uygulamanın somut olay adaleti açısından ölçülü olmadığı açıktır.
Noter, imza - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
TÜRKİYE
TİHEK 'ayrımcılık' dedi, 65 yaş üstü bir kişiden 'sağlık raporu' isteyen notere 100 bin lira ceza kesti
24 Kasım 2025, 12:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала