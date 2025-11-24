https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/tihek-65-yas-ustu-bir-kisiden-saglik-raporu-isteyen-notere-100-bin-lira-ceza-1101238029.html

TİHEK 'ayrımcılık' dedi, 65 yaş üstü bir kişiden 'sağlık raporu' isteyen notere 100 bin lira ceza kesti

TİHEK, noterlik işlemi sırasında 65 yaş üzerindeki bir kişiden yaşını gerekçe göstererek sağlık raporu istenmesini ayrımcılık olarak gördü ve notere 100 bin... 24.11.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

türkiye i̇nsan hakları ve eşitlik kurumu (ti̇hek)

türkiye noterler birliği (tnb)

noter

65 yaş üstü

doktor raporu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu(TİHEK), noterlik işlemi sırasında 65 yaş üzeri bir kişiden 'yaşı gerekçe gösterilerek' sağlık raporu istenmesinin yaş temelinde ayrımcılık olduğuna hükmederek, görevli notere 100 bin lira para cezası kesti. Kararda yaşlı bireylere yönelik kalıp yargıların ve önyargılı uygulamaların insan onuruna aykırı olduğu ifade edildi. 65 yaş üstü çok sayıda kişi noterlerde yapılan bu uygulamadan şikayetçi olduğunu dile getirmişti. 65 yaş üstü olduğu için doktor raporu istendi Bir üniversitede dekanlık görevi yürüten bir kişi, vekaletname çıkarmak için İstanbul Kadıköy'deki bir noterliğe gitti. Ancak kendisinden 65 yaş üzerinde olduğu gerekçesiyle hukuki ehliyetini gösterir doktor raporu talep edildi ve işlemi yapılmadı. Bunun üzerine TİHEK'e başvurdu. Yasal yükümlülükten kaynaklanıyor savunması yaptıSoruşturma başlatılırken görevli noter, işlem sırasında noterlikte bulunmadığını ve sağlık raporu talebinin noterlikteki görevli personel tarafından yürütüldüğünü belirtti. Noter, uygulamanın kişilerin hukuki güvenliğini korumaya yönelik olduğunu, her 65 yaş ve üzerindeki kişiden rapor talep edilmediğini ve bu uygulamanın yasal yükümlülükten kaynaklandığını savundu.Yaş ayrımcılığı cezası kesildiTürkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu yaptığı incelemede, noterlik işlemlerinde kişilerin ehliyetine ilişkin rapor istenmesinin yalnızca kişinin davranışları veya görünümünden doğan somut şüphe hallerinde söz konusu olabileceğini belirtti. Kurul, yalnızca belli bir yaş eşiğinin aşılmasının sağlık raporu zorunluluğu için meşru bir gerekçe olamayacağını kaydetti.Bu kapsamda kurul, yapılan uygulamanın yaş temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, başvuruya konu işlemin gerçekleştiği tarihte noter olarak görev yapan A.B.K. hakkında 100 bin lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.Ayrımcı ve keyfi bir uygulama vurgusu yapıldıKararda, Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nde, yaşlılığı nedeniyle hukuki işlem yeteneğinden şüphe edilen kişilerden sağlık raporu istenmesinin amacının işlemin sıhhati ve hukuki güvenliğin sağlanması olduğuna yer verildi. Ancak yönetmelikte belirtilen kriterler doğrultusunda ön değerlendirme yapılmaksızın başvurandan sağlık raporu talep edilmesinin ayrımcı ve keyfi bir uygulama olduğu, başvurana orantısız bir yük getirdiği ve dolayısıyla ölçülü ve orantılı olmadığı vurgulandı. Kararda, 65 yaş ve üzeri herkesten sağlık raporu istenmesi uygulamasının "yaşlı bireylerin özerkliklerini ve saygınlıklarını zedelediği, onları tek tipleştiren ve yeterliliklerini sorgulayan ayrımcı bir tutum" olduğu belirtildi. Türkiye Noterler Birliği'nin de 65 yaşın tek başına rapor zorunluluğu için yeterli olmadığı yönündeki genelgesine atıf yapılarak, yaşlı bireylere yönelik kalıp yargıların ve önyargılı uygulamaların insan onuruna aykırı olduğu ifade edildi.

türki̇ye

2025

SON HABERLER

tr_TR

