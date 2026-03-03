https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/uefa-duyurdu-galatasaraya-seyircisiz-oynama-cezasi-1103977613.html
UEFA duyurdu: Galatasaray'a seyircisiz oynama cezası
UEFA duyurdu: Galatasaray'a seyircisiz oynama cezası
Sputnik Türkiye
UEFA, Juventus maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray’a bir maç seyircisiz oynama ve 40 bin euro para cezası verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, cezanın iptali ya... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-03T23:12+0300
2026-03-03T23:12+0300
2026-03-03T23:12+0300
spor
uefa
galatasaray
liverpool
liverpool fc
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099808367_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_8b9bba8c5c6caccb1f96fb1f66324366.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la eşleşen Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber geldi.Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı ekip, bir maç seyircisiz oynama cezası ve 40 bin euro para cezası aldı. Kulüp cezanın iptali ya da ertelenmesi için başvuruda bulundu.Öte yandan cezanın ertelenmemesi halinde Galatasaray, Anfield Road deplasmanında taraftar desteğinden yoksun olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/galatasaray-turkiye-kupasinda-ceyrek-finale-yukseldi-1103977336.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/01/1099808367_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_d81718a0b17b53d48b9579dc73954a14.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uefa, galatasaray, liverpool, liverpool fc, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, ceza
uefa, galatasaray, liverpool, liverpool fc, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, ceza
UEFA duyurdu: Galatasaray'a seyircisiz oynama cezası
UEFA, Juventus maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray’a bir maç seyircisiz oynama ve 40 bin euro para cezası verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, cezanın iptali ya da ertelenmesi için itirazda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la eşleşen Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber geldi.
Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı ekip, bir maç seyircisiz oynama cezası ve 40 bin euro para cezası aldı. Kulüp cezanın iptali ya da ertelenmesi için başvuruda bulundu.
Öte yandan cezanın ertelenmemesi halinde Galatasaray, Anfield Road deplasmanında taraftar desteğinden yoksun olacak.