UEFA duyurdu: Galatasaray'a seyircisiz oynama cezası

UEFA duyurdu: Galatasaray'a seyircisiz oynama cezası

03.03.2026

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la eşleşen Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber geldi.Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı ekip, bir maç seyircisiz oynama cezası ve 40 bin euro para cezası aldı. Kulüp cezanın iptali ya da ertelenmesi için başvuruda bulundu.Öte yandan cezanın ertelenmemesi halinde Galatasaray, Anfield Road deplasmanında taraftar desteğinden yoksun olacak.

