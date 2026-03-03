Türkiye
UEFA duyurdu: Galatasaray'a seyircisiz oynama cezası
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la eşleşen Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber geldi.Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı ekip, bir maç seyircisiz oynama cezası ve 40 bin euro para cezası aldı. Kulüp cezanın iptali ya da ertelenmesi için başvuruda bulundu.Öte yandan cezanın ertelenmemesi halinde Galatasaray, Anfield Road deplasmanında taraftar desteğinden yoksun olacak.
© AA / Salih Zeki FazlıoğluGalatasaray
© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu
UEFA, Juventus maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray’a bir maç seyircisiz oynama ve 40 bin euro para cezası verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, cezanın iptali ya da ertelenmesi için itirazda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la eşleşen Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber geldi.
Juventus maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı ekip, bir maç seyircisiz oynama cezası ve 40 bin euro para cezası aldı. Kulüp cezanın iptali ya da ertelenmesi için başvuruda bulundu.
Öte yandan cezanın ertelenmemesi halinde Galatasaray, Anfield Road deplasmanında taraftar desteğinden yoksun olacak.
