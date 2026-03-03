Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/zaharova-irandaki-okul-saldirisinda-olen-kiz-cocuklarina-veda-toreni-goruntuleri-dehset-verici-1103974667.html
Zaharova: İran’daki okul saldırısında ölen kız çocuklarına veda töreni görüntüleri dehşet verici
Zaharova: İran’daki okul saldırısında ölen kız çocuklarına veda töreni görüntüleri dehşet verici
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İsrail'in İran'daki bir okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden kız çocuklarının cenaze töreni... 03.03.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İsrail'in İran'daki bir okula düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden kız çocuklarının uğurlandığı törene ilişkin görüntüleri Rus basınına değerlendirdi.
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd, i̇srail, okul, saldırı
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, i̇ran, abd, i̇srail, okul, saldırı

Zaharova: İran’daki okul saldırısında ölen kız çocuklarına veda töreni görüntüleri dehşet verici

19:04 03.03.2026
İran’daki okul saldırısında ölen kız çocuklarına veda töreni
İran’daki okul saldırısında ölen kız çocuklarına veda töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İsrail’in İran’daki bir okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden kız çocuklarının cenaze töreni görüntülerini “daha korkunç hale getirilemeyecek kadar dehşet verici” diye nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İsrail’in İran’daki bir okula düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden kız çocuklarının uğurlandığı törene ilişkin görüntüleri Rus basınına değerlendirdi.
İnsanlıkta, dünyamızda, bu görüntüleri daha da korkunç hale getirecek başka bir şey yok. Ağlayan anneler, yasın da ötesinde derin bir şok içinde olan insanlar. Babalar, onları bir şekilde desteklemeye çalışan diğer kişiler... Bu onlarca mezarın görüntüleri şu anda tüm dünyaya yayılıyor. Ama hayır, Batılılar, bana göre imkansız olanı başardı.
İran'da 165 kız çocuğunun öldüğü okul saldırısı için BM'den soruşturma çağrısı
16:08
