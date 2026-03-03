https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/zaharova-irandaki-okul-saldirisinda-olen-kiz-cocuklarina-veda-toreni-goruntuleri-dehset-verici-1103974667.html
Zaharova: İran’daki okul saldırısında ölen kız çocuklarına veda töreni görüntüleri dehşet verici
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İsrail’in İran’daki bir okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden kız çocuklarının cenaze töreni... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İsrail’in İran’daki bir okula düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden kız çocuklarının uğurlandığı törene ilişkin görüntüleri Rus basınına değerlendirdi.
2026
19:04 03.03.2026 (güncellendi: 19:05 03.03.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İsrail’in İran’daki bir okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden kız çocuklarının cenaze töreni görüntülerini “daha korkunç hale getirilemeyecek kadar dehşet verici” diye nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İsrail’in İran’daki bir okula düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden kız çocuklarının uğurlandığı törene ilişkin görüntüleri Rus basınına değerlendirdi.
İnsanlıkta, dünyamızda, bu görüntüleri daha da korkunç hale getirecek başka bir şey yok. Ağlayan anneler, yasın da ötesinde derin bir şok içinde olan insanlar. Babalar, onları bir şekilde desteklemeye çalışan diğer kişiler... Bu onlarca mezarın görüntüleri şu anda tüm dünyaya yayılıyor. Ama hayır, Batılılar, bana göre imkansız olanı başardı.