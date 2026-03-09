https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/2026-butcesinde-yer-aldi-turkiyenin-gelistirdigi-fuze-projeleri-1104119569.html
2026 bütçesinde yer aldı: Türkiye’nin geliştirdiği füze projeleri
2026 bütçesinde yer aldı: Türkiye’nin geliştirdiği füze projeleri
Sputnik Türkiye
İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı füze saldırıları, ülkelerin füze kabiliyetini gündeme getirdi. Türkiye’nin üretmeyi ve kullanmayı hedeflediği... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T14:56+0300
2026-03-09T14:56+0300
2026-03-09T15:08+0300
türki̇ye
savunma
füze
i̇ran
i̇srail
som
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104119804_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5c4bb84cae66f20d0b5432e5953ed1c7.jpg
ATMACA, SOM, ÇAKIR, KARA ATMACA, BORA, KASIRGA, TRLG-230 ve TAYFUN, AKYA, ORKA ve DSH Roketleri Türkiye’nin 2026 yılı bütçesinde üretmeyi ve kullanıma hazır hale getirmeyi hedeflediği füzelerin bazıları.Cumhurbaşkanlığı Strateji, Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı bütçe rehberinde savunma sanayi projeleri hakkında da bilgiler paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’nin geliştirdiği ve envantere alarak seri üretime başladığı füzeler hakkından da detaylı bilgi verildi.Seyir füzeleri ATMACA ve SOMDeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız için geliştirilen ATMACA ve SOM füze sistemleri envantere girmiş ve kullanılmaya başlandı. Türkiye’nin seyir füzesi teknolojileri geliştirme çalışmaları, ÇAKIR, KARA ATMACA projeleri ile devam ediyor.ATMACA: Su üstü harbinde harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş; hücumbot, firkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli gemi savar füzesi.SOM: Muharebe sahası derinliklerinde yoğun bir şekilde korunan kara ve hareketli deniz hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karaya/satha kullanılan seyir füzesi.ÇAKIR: Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA/SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunan füze. Hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.KARA ATMACA: Kara Atmaca Silah Sistemi, taktik tekerlekli kara aracı üzerinden fırlatılabilen, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı, uzun menzilli seyir füze.Türkiye’nin balistik füzeleriTürkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılamak için BORA, KASIRGA, TRLG-230 ve TAYFUN füze sistemleri geliştiriyor.BORA: Türkiye yapımı bir kısa menzilli taktik balistik füze. Füze silah sistemine ait 8x8 taktik tekerlekli araç ve çok namlulu roket atar silah sistemi üzerinden atılıyor. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer taktik tekerlekli araç platformlarından da fırlatılabilmektedir.KASIRGA: 20-120 km menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedeflere karşı yüksek isabet ve yoğun tahrip gücü sağlayan güdümlü bir taktik balistik füzeTRLG-230: Füze nokta vuruş kabiliyeti ve tahrip gücü sayesinde 20-70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmayı hedefliyor.TAYFUN: Türkiye'nin geliştirdiği ilk kısa menzilli balistik füze.Denizaltı savunma sistemleriDenizaltı savunma harbine yönelik AKYA, ORKA ve DSH roketi ve atıcı sistem tedarik projeleri yürütülüyor. AKYA Projesi kapsamında geliştirilen AKYA ağır sınıf torpidosunun seri üretim faaliyetlerine başladı.AKYA: Denizaltılardan çeşitli sınıf denizaltı ve su üstü hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil ağır sınıf torpido.ORKA: Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil hafif sınıf torpido.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/ortadoguda-savasin-10-gunu-karsilikli-saldirilar-tum-siddetiyle-devam-ediyor-mucteba-hamaney-yeni-1104102077.html
türki̇ye
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104119804_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_15a350151eaa6c4464c59df400b56957.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
savunma, füze, i̇ran, i̇srail, som
savunma, füze, i̇ran, i̇srail, som
2026 bütçesinde yer aldı: Türkiye’nin geliştirdiği füze projeleri
14:56 09.03.2026 (güncellendi: 15:08 09.03.2026)
Özel
İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı füze saldırıları, ülkelerin füze kabiliyetini gündeme getirdi. Türkiye’nin üretmeyi ve kullanmayı hedeflediği füzeler ülkenin 2026 bütçesi içerinde sıralandı. Buna göre, Türkiye yerli imkanlarla üretilen bazı füze projelerine hız verecek.
ATMACA, SOM, ÇAKIR, KARA ATMACA, BORA, KASIRGA, TRLG-230 ve TAYFUN, AKYA, ORKA ve DSH Roketleri Türkiye’nin 2026 yılı bütçesinde üretmeyi ve kullanıma hazır hale getirmeyi hedeflediği füzelerin bazıları.
Cumhurbaşkanlığı Strateji, Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı bütçe rehberinde savunma sanayi projeleri hakkında da bilgiler paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’nin geliştirdiği ve envantere alarak seri üretime başladığı füzeler hakkından da detaylı bilgi verildi.
Seyir füzeleri ATMACA ve SOM
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız için geliştirilen ATMACA ve SOM füze sistemleri envantere girmiş ve kullanılmaya başlandı. Türkiye’nin seyir füzesi teknolojileri geliştirme çalışmaları, ÇAKIR, KARA ATMACA projeleri ile devam ediyor.
ATMACA: Su üstü harbinde harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş; hücumbot, firkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli gemi savar füzesi.
SOM: Muharebe sahası derinliklerinde yoğun bir şekilde korunan kara ve hareketli deniz hedeflerine karşı, hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında, havadan karaya/satha kullanılan seyir füzesi.
ÇAKIR: Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA/SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunan füze. Hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.
KARA ATMACA: Kara Atmaca Silah Sistemi, taktik tekerlekli kara aracı üzerinden fırlatılabilen, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılması planlanan, karıştırmaya karşı dayanıklı, uzun menzilli seyir füze.
Türkiye’nin balistik füzeleri
Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılamak için BORA, KASIRGA, TRLG-230 ve TAYFUN füze sistemleri geliştiriyor.
BORA: Türkiye yapımı bir kısa menzilli taktik balistik füze. Füze silah sistemine ait 8x8 taktik tekerlekli araç ve çok namlulu roket atar silah sistemi üzerinden atılıyor. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer taktik tekerlekli araç platformlarından da fırlatılabilmektedir.
KASIRGA: 20-120 km menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedeflere karşı yüksek isabet ve yoğun tahrip gücü sağlayan güdümlü bir taktik balistik füze
TRLG-230: Füze nokta vuruş kabiliyeti ve tahrip gücü sayesinde 20-70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmayı hedefliyor.
TAYFUN: Türkiye'nin geliştirdiği ilk kısa menzilli balistik füze.
Denizaltı savunma sistemleri
Denizaltı savunma harbine yönelik AKYA, ORKA ve DSH roketi ve atıcı sistem tedarik projeleri yürütülüyor. AKYA Projesi kapsamında geliştirilen AKYA ağır sınıf torpidosunun seri üretim faaliyetlerine başladı.
AKYA: Denizaltılardan çeşitli sınıf denizaltı ve su üstü hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil ağır sınıf torpido.
ORKA: Su üstü platformlar ve hava araçlarından atılabilen denizaltı hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil hafif sınıf torpido.