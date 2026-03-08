https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerine-ait-uzun-menzilli-ihalarin-firlatma-yerlerini-vurdu-1104093244.html

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait uzun menzilli İHA’ların fırlatma yerlerini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait uzun menzilli İHA’ların fırlatma yerlerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin uzun menzilli saldırı maksatlı insansız hava araçlarının hazırlama ve fırlatma... 08.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açılamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri dün gece Ukrayna güçlerinin uzun menzilli saldırı maksatlı insansız hava araçlarının (İHA) hazırlama ve fırlatma yerlerini vurdu.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.255 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 26 zırhlı savaş aracı ve 3 çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin uzun menzilli saldırı maksatlı İHA’ları hazırlama ve fırlatma yerlerini, ayrıca 143 farkı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 13 HIMARS füzesi ve fırlatılan 180 uçak tipi İHA önledi.

