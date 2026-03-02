Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nin Krugloye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Drobışevo ve Reznikovo yerleşim birimlerinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.260 asker ve 23 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji altyapısı tesisleri, mühimmat imalat yerleri ve depoları, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 146 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört güdümlü uçak bombası, üç adet HIMARS füzesi, iki adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 679 uçak tipi İHA’sını engelledi.Karadeniz’de de Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hücumbotu vuruldu.
14:17 02.03.2026 (güncellendi: 14:18 02.03.2026)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Harkov Bölgesi’nde bir ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nin Krugloye ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Drobışevo ve Reznikovo yerleşim birimlerinin kontrolü ele geçirildi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.260 asker ve 23 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji altyapısı tesisleri, mühimmat imalat yerleri ve depoları, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 146 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört güdümlü uçak bombası, üç adet HIMARS füzesi, iki adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 679 uçak tipi İHA’sını engelledi.
Karadeniz’de de Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hücumbotu vuruldu.
