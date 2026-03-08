https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/fransadan-vatandaslarina-irak-uyarisi-ulkeyi-terk-edin-1104098264.html
Fransa’dan vatandaşlarına Irak uyarısı: Ülkeyi terk edin
Fransa, Ortadoğu’da artan gerilim nedeniyle Irak’taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı. Paris yönetimi, bölgedeki güvenlik durumunun giderek... 08.03.2026, Sputnik Türkiye
Fransa, Ortadoğu’da artan gerilim nedeniyle Irak’taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı. Paris yönetimi, bölgedeki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğini belirterek Fransızlara Irak’a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
Fransa, ABD-İsrail’in İran’a saldırdığı ve İran’ın misilleme yaptığı Orta Doğu’daki gelişmeler bağlamında Irak’taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu’da bölgesel güvenlik durumunun giderek kötüleştiği belirtilerek Irak’taki Fransız vatandaşlarına seyahat uyarısı yapıldı.
Açıklamada, Fransız vatandaşlarına Irak’a gitmemelerinin tavsiye edildiği belirtilirken, ülkede bulunanlardan da diplomatik temsilciliklerle iletişime geçerek Irak’ı terk etmeleri istendi.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı.
İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.