https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/abd-basini-iranla-catismanin-ilk-haftasi-abdye-6-milyar-dolara-mal-oldu-1104096350.html
ABD basını: İran'la çatışmanın ilk haftası ABD'ye 6 milyar dolara mal oldu
ABD basını: İran'la çatışmanın ilk haftası ABD'ye 6 milyar dolara mal oldu
Sputnik Türkiye
ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ilk haftasının Washington’a 6 milyar dolara mal olduğu bildirildi. 08.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-08T15:26+0300
2026-03-08T15:26+0300
2026-03-08T15:26+0300
dünya
abd
batı basını
abd
haberler
i̇ran
washington
new york times
i̇srail
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104090180_0:3:277:158_1920x0_80_0_0_0c34ecf17aae4609697290d16b564187.png
New York Times gazetesinin bugünkü yazısında, ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonun ilk haftasının Washington'a yaklaşık 6 milyar dolara mal olduğu, aynı zamanda elde edilebilecek bir zaferin nasıl görüneceğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.Haberde, Pentagon yetkililerinin bu hafta ABD Kongresi'ne, Washington'un çatışmaların ilk 7 günündeki harcamalarının yaklaşık 6 milyar dolar olduğu konusunda bilgi verdiği kaydedildi. Makaleye göre, bu miktarın yaklaşık 4 milyar doları, başta İran'ın misilleme füze saldırılarını püskürtmek için kullanılan önleyici füzeler olmak üzere mühimmata harcandı.Makalede, “Tahran’daki tesise yapılan saldırı, savaşın ilk haftasının kafa karıştırıcı gerçekliğini yansıtıyor, ABD ve İsrail’in zayıflamış bir düşmana karşı yıkıcı hava harekatı söz konusu, aynı zamanda zaferin neye benzeyeceği sorusuna yanıt bulmak imkansız gibi” ifadeleri yer aldı.Çatışmanın başlangıcından bu yana Amerikan ve İsrail güçlerinin, balistik füze mevzileri, askeri karargahlar ve deniz kuvvetleri tesisleri dahil olmak üzere İran'daki hedeflere yaklaşık 4 bin saldırı düzenlediğine dikkat çekilen yazıda, ancak geniş çaplı hava harekatına rağmen Tahran'ın askeri potansiyelinin önemli bir kısmını koruduğu vurgulandı.ABD'li yetkililerin Kongre'ye kapalı oturumlarda sunduğu değerlendirmelere göre, İran füze cephaneliğinin yaklaşık yarısını, insansız hava araçlarının da önemli bir kısmını hala kullanabilecek durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/catismalarin-9-gunu-abd-ve-israil-gece-boyu-iranda-petrol-rafinerilerini-vurdu-irandan-karsilik-1104088432.html
abd
i̇ran
washington
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104090180_32:0:244:159_1920x0_80_0_0_dbc6dd399a0d0a400a445f81c3491cb0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, batı basını, abd, haberler, i̇ran, washington, new york times, i̇srail, saldırı, maliyet, pentagon, abd kongresi, abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd, batı basını, abd, haberler, i̇ran, washington, new york times, i̇srail, saldırı, maliyet, pentagon, abd kongresi, abd savunma bakanlığı (pentagon)
ABD basını: İran'la çatışmanın ilk haftası ABD'ye 6 milyar dolara mal oldu
ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ilk haftasının Washington’a 6 milyar dolara mal olduğu bildirildi.
New York Times gazetesinin bugünkü yazısında, ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyonun ilk haftasının Washington'a yaklaşık 6 milyar dolara mal olduğu, aynı zamanda elde edilebilecek bir zaferin nasıl görüneceğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.
Haberde, Pentagon yetkililerinin bu hafta ABD Kongresi'ne, Washington'un çatışmaların ilk 7 günündeki harcamalarının yaklaşık 6 milyar dolar olduğu konusunda bilgi verdiği kaydedildi. Makaleye göre, bu miktarın yaklaşık 4 milyar doları, başta İran'ın misilleme füze saldırılarını püskürtmek için kullanılan önleyici füzeler olmak üzere mühimmata harcandı.
Makalede, “Tahran’daki tesise yapılan saldırı, savaşın ilk haftasının kafa karıştırıcı gerçekliğini yansıtıyor, ABD ve İsrail’in zayıflamış bir düşmana karşı yıkıcı hava harekatı söz konusu, aynı zamanda zaferin neye benzeyeceği sorusuna yanıt bulmak imkansız gibi” ifadeleri yer aldı.
Çatışmanın başlangıcından bu yana Amerikan ve İsrail güçlerinin, balistik füze mevzileri, askeri karargahlar ve deniz kuvvetleri tesisleri dahil olmak üzere İran'daki hedeflere yaklaşık 4 bin saldırı düzenlediğine dikkat çekilen yazıda, ancak geniş çaplı hava harekatına rağmen Tahran'ın askeri potansiyelinin önemli bir kısmını koruduğu vurgulandı.
ABD'li yetkililerin Kongre'ye kapalı oturumlarda sunduğu değerlendirmelere göre, İran füze cephaneliğinin yaklaşık yarısını, insansız hava araçlarının da önemli bir kısmını hala kullanabilecek durumda.