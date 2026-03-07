https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/washingtonin-siddet-yoluyla-rejim-degisikligi-politikasi-ve-mudahaleleri-uluslararasi-sistem-icin-1104074180.html

‘Washington'ın şiddet yoluyla rejim değişikliği politikası ve müdahaleleri uluslararası sistem için ciddi bir risk’

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104061691_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cb163ccfc6642718e35d916fd77e8b4e.jpg

Sputnik’e konuşan uzmanlar Washington'un şiddet yoluyla rejim değişikliğini hedefleyen politika ve müdahalelerinin uluslararası sistem için ciddi riskler oluşturduğunun altını çizdi.İç işlerine müdahaleLibyalı uluslararası hukuk uzmanı Prof. Muhammed Zounaydi, Washington'ın diğer devletlerin iç işlerine müdahalesinin belirli bir liderle bağlantılı olmadığını, aksine siyasi rejimleri değiştirmeyi ve kaynaklar üzerinde kontrol kurmayı amaçlayan sürdürülebilir bir siyasi rota olduğunu söyledi.Zounaydi, Donald Trump'ın son açıklamalarının başkanın kişiliği ile sınırlı kalmayan ancak ABD politikasının karakteristik bir özelliği olan, devletlerin iç işlerine müdahale etme ve yönetim sistemlerini değiştirme yönündeki köklü bir Amerikan yaklaşımını yansıttığını belirtti.Libyalı uzmana göre tarih, Venezuela, Irak, Libya ve Panama'nın yanı sıra Şili ve Haiti'deki olaylar, Afganistan ve Somali'nin işgali ve Yugoslavya'nın dağılması da dahil olmak üzere birçok ülkeyi etkileyen birçok Amerikan darbesine ve askeri müdahalesine tanık oldu ve Washington asla uluslararası anlaşmalara ve devletlerin siyasi işlerine müdahaleyi yasaklayan BM Şartı'na tam olarak uymadı.ABD dış politikasının esasen güç, iktidar gösterisi ve siyasi baskı mantığı üzerine kurulu olduğuna ve çoğu zaman ahlaki ve yasal sınırlamaları göz ardı ettiğine dikkat çeken uzman, Washington’un çifte standart politikası uyguladığını, İran'ı nükleer programı nedeniyle eleştirirken, İsrail'in nükleer cephaneliğini ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmalarını imzalamayı reddetmesini veya Dimona tesisinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) denetimlerine izin vermemesini görmezden geldiğini vurguladı.Stratejik hedefLibyalı uzman, Washington'un İsrail ile işbirliği içindeki stratejik hedefinin bölgenin haritasını yeniden çizmek ve Arap devletlerini parçalayarak, İsrail'in belirleyici bir rol oynayacağı ve deniz yolları, boğazlar ve doğal kaynaklar üzerinde tam kontrol sahibi olacağı, güçten yoksun bir ‘yeni Ortadoğu’ yaratmak olduğunun altını çizdi.Uluslararası birliklerin yeniden şekillendirilmesiIraklı siyasi analist Abdel Kareem Al-Wazan, İran meselesiyle ilgili uluslararası faaliyetlerin kamuoyuna yapılan açıklamalardan çok daha öteye gittiğini ifade etti.Sputnik’e konuşan uzman, ABD’nin bir ‘yüksek mahkeme’ olmadığını ve rejim değişikliği konusunda tek taraflı kararlar alarak BM Güvenlik Konseyi'nin yerini alamayacağını belirterek, bu tür uygulamaların kaçınılmaz olarak daha zayıf devletleri baskılardan korunmak için yeni uluslararası bloklar ve ittifaklar kurmaya iteceğini vurguladı.Uzman ayrıca, içeriden radikal değişim kışkırtmayı amaçlayan derin istihbarat stratejilerinin varlığına da işaret etti.Resmi açıklamaların büyük resmin tamamını yansıtmadığına, zira eski siyasi liderlerle istihbarat düzeyinde gizli bir koordinasyon söz konusu olduğuna dikkat çeken al-Wazan, devletlerin iç birliğini zayıflatmak amacıyla kamuoyunun inanç ve tutumlarını değiştirmeyi hedefleyen psikolojik savaşın bir şekli olan ‘zihin mühendisliğinin’ tehlikelerine dikkat çekti.Al-Wazan, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının yeterli uluslararası ve diplomatik meşruiyete sahip olmadığını da vurguladı.İdeoloji faktörüIraklı güvenlik uzmanı Fadel Abu Raghif ise, belirgin bir ideolojik veya doktrinsel temele sahip devletlerin dış koşulları dayatmasının, liberal ülkelere göre çok daha zor olduğunu kaydetti.Sputnik’e konuşan Abu Raghif, İslami hareketlerin zayıflayabileceğini ancak tamamen yok olmayacağını vurguladı:Abu Raghif, katı bir güç merkezileşmesinin hakim olduğu otoriter devletlerin güçlü dış baskı altında çökebileceğini, ancak ideolojik sistemlerin modern uluslararası sistemde özel bir durum teşkil ettiğini, dolayısıyla bu tür rejimleri şiddet yoluyla değiştirme girişimlerinin ciddi yapısal ve sosyal engellerle karşılaştığını sözlerine ekledi.Uzman ayrıca, ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı ve yönetiminin bazı üyelerinin açıklamaları arasındaki çelişkilerin, özellikle Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların yoğunluğu ve önceki ABD başkanlarına kıyasla alışılmadık tarzı göz önüne alındığında, bu tür açıklamaların her zaman koordineli bir resmi pozisyonu yansıtmadığını gösterdiğini vurguladı.

