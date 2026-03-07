Ortadoğu’da çatışmalar 8. gününde: İsrail İran'ı vurdu, İran’dan yeni füze saldırıları

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan Ortadoğu'daki çatışmalar sekizinci gününe girdi. İsrail ordusu İran’ın başkenti Tahran’daki hedeflere “geniş çaplı” saldırılar düzenlediğini açıklarken İran da İsrail’e yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirdi. Karşılıklı saldırılar bölgedeki birçok ülkeye yayılırken hava savunma sistemleri devreye girdi.
İsrail Lübnan'a asker indirmeye çalıştı
Lübnan basını ise İsrail’in ülkeye havadan asker indirmeye çalıştığını, bu girişim üzerine Nabi Chit kasabası yakınlarında çatışma çıktığını aktardı.
Bölgede hava savunma sistemleri de gece boyunca devredeydi. Suudi Arabistan, Prens Sultan Hava Üssü’ne yönelen bir balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde ise bir hava savunma müdahalesi sonrası “küçük bir olay” yaşandığı, Dubai Havalimanı üzerinde çok sayıda uçağın iniş yapamayarak havada tur attığı aktarıldı.
USS Abraham Lincoln gemisi hedef alındı
Öte yandan İran silahlı kuvvetleri, ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine doğru karadan denize füze fırlattığını öne sürdü. İran haber ajansı Fars’ın aktardığı açıklamada, füzenin İran donanmasına ait sistemlerden ateşlendiği belirtildi.
ABD tarafında ise, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin geçişini güvence altına alacak bir plan üzerinde çalıştığını açıkladı.
Trump'tan İran'a 'koşulsuz teslimiyet' çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran ile “koşulsuz teslimiyet dışında bir anlaşma olmayacağını” belirterek, İran’da yeni bir liderlik ortaya çıkmasının ardından ülkenin yeniden ekonomik olarak güçlenmesine yardımcı olunabileceğini ifade etti.
Bu arada Trump’ın, saldırılarda hayatını kaybeden altı ABD askerinin cenazelerinin ülkeye dönüşü için düzenlenecek törene katılacağı bildirildi. Törenin cumartesi günü Delaware eyaletindeki Dover Hava Üssü’nde yapılacağı açıklandı.