Ortadoğu'da çatışmalar 8. gününde: İsrail İran'ı vurdu, İran'dan yeni füze saldırıları
Ortadoğu’da çatışmalar 8. gününde: İsrail İran'ı vurdu, İran’dan yeni füze saldırıları
Ortadoğu'daki çatışmalar sekizinci gününe girerken İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misilleme füzeleri gece boyunca devam etti. Bölge ülkelerinde hava savunma sistemleri devreye girerken birçok noktada patlama ve siren sesleri duyuldu. 07.03.2026
i̇ran
i̇srail
abd
Ortadoğu’da çatışmalar 8. gününde: İsrail İran'ı vurdu, İran’dan yeni füze saldırıları

09:11 07.03.2026
Ortadoğu’daki çatışmalar sekizinci gününe girerken İsrail’in İran’a saldırıları ve İran’ın misilleme füzeleri gece boyunca devam etti. Bölge ülkelerinde hava savunma sistemleri devreye girerken birçok noktada patlama ve siren sesleri duyuldu.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan Ortadoğu'daki çatışmalar sekizinci gününe girdi. İsrail ordusu İran’ın başkenti Tahran’daki hedeflere “geniş çaplı” saldırılar düzenlediğini açıklarken İran da İsrail’e yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirdi. Karşılıklı saldırılar bölgedeki birçok ülkeye yayılırken hava savunma sistemleri devreye girdi.

İsrail Lübnan'a asker indirmeye çalıştı

Lübnan basını ise İsrail’in ülkeye havadan asker indirmeye çalıştığını, bu girişim üzerine Nabi Chit kasabası yakınlarında çatışma çıktığını aktardı.
Bölgede hava savunma sistemleri de gece boyunca devredeydi. Suudi Arabistan, Prens Sultan Hava Üssü’ne yönelen bir balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde ise bir hava savunma müdahalesi sonrası “küçük bir olay” yaşandığı, Dubai Havalimanı üzerinde çok sayıda uçağın iniş yapamayarak havada tur attığı aktarıldı.

USS Abraham Lincoln gemisi hedef alındı

Öte yandan İran silahlı kuvvetleri, ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine doğru karadan denize füze fırlattığını öne sürdü. İran haber ajansı Fars’ın aktardığı açıklamada, füzenin İran donanmasına ait sistemlerden ateşlendiği belirtildi.
ABD tarafında ise, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin geçişini güvence altına alacak bir plan üzerinde çalıştığını açıkladı.

Trump'tan İran'a 'koşulsuz teslimiyet' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran ile “koşulsuz teslimiyet dışında bir anlaşma olmayacağını” belirterek, İran’da yeni bir liderlik ortaya çıkmasının ardından ülkenin yeniden ekonomik olarak güçlenmesine yardımcı olunabileceğini ifade etti.
Bu arada Trump’ın, saldırılarda hayatını kaybeden altı ABD askerinin cenazelerinin ülkeye dönüşü için düzenlenecek törene katılacağı bildirildi. Törenin cumartesi günü Delaware eyaletindeki Dover Hava Üssü’nde yapılacağı açıklandı.

Ortadoğu’da yaşanan çatışmalardaki son gelişmeler Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında:

11:00 07.03.2026
İran: Hürmüz Boğazı'nda 'uyarıları dikkate almayan' bir petrol tankerini vurduk
İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına göre, İran Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı ve trafiğe kapalı olduğu yönündeki tekrarlanan uyarılarını dikkate almaksızın Boğaz'dan geçmeye çalışan "Prima" adlı bir petrol tankeri İHA tarafından vuruldu.
10:52 07.03.2026
Dubai Medya Ofisi, Dubai Uluslararası Havaalanı'ndaki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı
10:30 07.03.2026
Pezeşkiyan: Komşu ülkelere başka saldırı düzenlenmeyecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Liderlik Konseyinin, İran'a bu ülkelerden saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere saldırı veya füze saldırısı gerçekleştirilmemesini onayladığını duyurdu.
Pezeşkiyan, İran'ın diğer bölge ülkeleriyle düşman olmadıklarını belirterek özür diledi.
10:22 07.03.2026
Tahran'ın bazı bölgelerinde patlamalar meydana geldi
İran'ın yarı resmi Mehr News ajansı, İran'ın başkenti Tahran'ın bazı bölgelerinde patlamalar duyulduğunu bildirdi.
10:18 07.03.2026
Lübnan'ın doğusunda en az 12 kişi öldü
Lübnan Sağlık Bakanlığı, Bekaa vadisinin doğusundaki Nabi kasabasına düzenlenen İsrail hava saldırılarında en az 12 kişinin öldüğünü ve 33 kişinin yaralandığını açıkladı.
Çatışma başladığından bu yana Lübnan'da 200'den fazla kişi öldü ve tahminen 95 bin kişi yerinden edildi.
10:10 07.03.2026
İsrail ordusu: 80 savaş uçağı gece boyunca İran genelinde 230 mühimmat kullandı
Başkent Tahran da dahil olmak üzere İran genelinde birçok yerde gece boyunca büyük patlamalar meydana geldiği bildirilmişti.
İsrail ordusu, 80'den fazla savaş uçağının gece boyunca düzenlenen saldırı dalgasına katıldığını ve 'birkaç askeri tesise' 230 mühimmat attığını bildirdi.
İsrail ordusunun açıklamasına göre, bu yerler arasında İran Devrim Muhafızlarının askeri üniversitesi, fırlatma altyapısını barındıran bir depolama tesisi ve balistik füzelerin depolanması ve üretimi için bir yeraltı tesisi bulunuyor.
09:43 07.03.2026
Suudi Arabistan: 2 insansız hava aracını engelledik
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, iki insansız hava aracının daha önlendiğini açıkladı. Bunlardan birinin başkent Riyad'ın doğusunda, diğerinin ise ülkenin “Boş Çöl” bölgesinde Shaybah petrol sahalarına doğru ilerlerken imha edildiği aktarıldı.
09:36 07.03.2026
İran: BAE ve Kuveyt'te ABD'ye ait radar sistemleri, yakıt depolama tesisleri ve pistler imha edildi
İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından yayınlanan bir açıklamada, operasyonun son aşamasında ABD mevzilerine karşı yeni nesil füzeler ve insansız hava araçları kullanılarak büyük çaplı, birleşik saldırılar düzenlendiği duyuruldu.
IRNA haber ajansının yayınladığı açıklamaya göre, ana hedeflerden biri BAE'deki Al Dhafra hava üssüydü ve buraya hassas füzeler ve insansız hava araçları ile önemli tesisler vuruldu. IRGC, saldırının gelişmiş bir erken uyarı radar sistemini, MQ-9 insansız hava araçlarının bakımında kullanılan hangarları ve U-2 dahil olmak üzere ABD keşif uçaklarıyla bağlantılı tesisleri imha ettiğini açıkladı.
IRGC ayrıca Kuveyt'teki Ali Al Salem hava üssüne ağır füze saldırıları düzenlendiğini bildirerek, seyir ve balistik füzelerin üssün radar sistemlerini, yakıt depolama tesislerini ve ABD uçakları tarafından kullanılan iki pistin hasar gördüğünü söyledi.
09:30 07.03.2026
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) : ABD - İsrail saldırılarının ilk haftasında '3 binden fazla İran hedefi' vuruldu
09:22 07.03.2026
İranlılar saldırıların sekizinci gününe patlama sesleriyle uyandı
İranlılar, ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti ve ülkenin diğer bölgelerine hava saldırıları başlatmasından bu yana sekizinci güne uyandı.
Yerel medyada gece yarısından bu yana saldırıların devam ettiği aktarılırken İran'ın başkenti Tahran'daki iki ana havalimanından biri olan Mehrabad vuruldu.
Gece boyunca şehrin dört bir yanında büyük patlama sesleri duyulduğu aktarılırken hedef alınan bölgelerin askeri değil sivillerin yaşadığı alanlar, okullar ve hastaneler olduğu aktarıldı.
