Ortadoğu’da çatışmalar 8. gününde: İsrail İran'ı vurdu, İran’dan yeni füze saldırıları

İran: BAE ve Kuveyt'te ABD'ye ait radar sistemleri, yakıt depolama tesisleri ve pistler imha edildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından yayınlanan bir açıklamada, operasyonun son aşamasında ABD mevzilerine karşı yeni nesil füzeler ve insansız hava araçları kullanılarak büyük çaplı, birleşik saldırılar düzenlendiği duyuruldu.

IRNA haber ajansının yayınladığı açıklamaya göre, ana hedeflerden biri BAE'deki Al Dhafra hava üssüydü ve buraya hassas füzeler ve insansız hava araçları ile önemli tesisler vuruldu. IRGC, saldırının gelişmiş bir erken uyarı radar sistemini, MQ-9 insansız hava araçlarının bakımında kullanılan hangarları ve U-2 dahil olmak üzere ABD keşif uçaklarıyla bağlantılı tesisleri imha ettiğini açıkladı.

IRGC ayrıca Kuveyt'teki Ali Al Salem hava üssüne ağır füze saldırıları düzenlendiğini bildirerek, seyir ve balistik füzelerin üssün radar sistemlerini, yakıt depolama tesislerini ve ABD uçakları tarafından kullanılan iki pistin hasar gördüğünü söyledi.