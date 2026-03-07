https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/turkiyenin-40-yillik-cikolata-markasi-iflas-etti-en-buyuk-sanayi-kuruluslari-arasinda-yer-aliyordu-1104075524.html

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti: En büyük sanayi kuruluşları arasında yer alıyordu

Sputnik Türkiye

Çikolata üretimi alanında Türkiye'de 40 yıldan beri üretim yapan Modern Çikolata iflas etti. 07.03.2026, Sputnik Türkiye

Karaman'da 40 yıl önce kurulan ve 140 bin çikolata üretimi kapasitesine sahip olan Modern Çikolata iflas etti. Marketlere özel üretim yapan ve konkordato öncesinde 3 binden fazla çalışanı olan şirket, büyük sanayi kuruluşları listesinde de yer alıyordu. Şirket geçen yıl konkordato ilan etmişti. Özel çikolata ve gofret üretiyorduYıllık 140 bin ton kapasiteye sahip olan şirketin portföyünde bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300’den fazla ürün bulunuyordu. Haber Hürriyeti'nin haberine göre, şirketin çalışan sayısı, konkordato öncesinde 3 bine ulaşmıştı. Modern Çikolata, pek çok markete özel çikolata ve gofret üretimi yapıyordu. Şirket ayrıca bölge ülkelere çikolatalı ürünler ihracatı gerçekleştiriyordu. Modern Çikolata, 2023 yılına kadar İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alıyordu. Şirket 2023 Kurumlar Vergisi Karaman listesinde 7. sırada yer alıyordu.

