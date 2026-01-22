https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/turkiyenin-39-yillik-et-firmasi-iflasin-esigine-geldi-konkordato-talebi-reddedildi-1102939826.html

Türkiye'nin 39 yıllık et firması iflasın eşiğine geldi: Konkordato talebi reddedildi

Et ve gıda sektöründe 39 yıldır faaliyet gösteren Seret Et'in konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. Şirketle ilgili bütün tedbirler de kaldırıldı. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye'de et ve gıda sektöründe 39 yıldır faaliyetlerini sürdüren Seret Et ve Gıda'nın konkordato talebi reddedildi. Kararla birlikte şirket üzerindeki tüm tedbirler kaldırıldı ve iflasın eşiğine geldi. Mahkeme bütün koruma kararlarını da kaldırdıİstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararda, mahkeme, Seret Et ve şirket ortağı Servet Bekar hakkındaki tüm konkordato tedbirlerini 15 Ocak 2026 tarihli kararla kaldırdı. Kararın Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu portalında yayımlanmasına ve ilgili kurumlara bildirilmesine hükmedildi. Bu kararla birlikte şirket ve ortak hakkında daha önce verilen geçici mühlet, kesin mühlet ve konkordato kapsamında uygulanan tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Bu kararla birlikte şirket, konkordato sürecinde sağlanan yasal korumaları tamamen kaybetmiş oldu.

