Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/rus-uzman-trumpin-iranin-yeni-liderinin-secilmesine-mudahale-soylemi-absurt-ve-imkansiz-1104083225.html
Rus uzman: Trump’ın İran’ın yeni liderinin seçilmesine müdahale söylemi absürt ve imkansız
Rus uzman: Trump’ın İran’ın yeni liderinin seçilmesine müdahale söylemi absürt ve imkansız
Sputnik Türkiye
Ortadoğu uzmanı Aleksandr Kuznetsov, Trump’ın İran liderinin belirlenmesine müdahale etme isteğini “absürt ve imkansız” olarak değerlendirirken, ABD’nin rejim... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T17:16+0300
2026-03-07T17:16+0300
dünya
aleksandr kuznetsov
abd
i̇ran
anayasayı koruyucular konseyi
uzmanlar meclisi
venezüella
rejim değişikliği
rusya
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8689ee1d96f6341808044e90132aa640.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, bir röportajında, İran’ın bir sonraki liderinin seçim sürecine Venezüella’da olduğu gibi bizzat müdahil olması gerektiğini dile getirdi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ortadoğu uzmanı, Siyasi Öngörü ve Çözüm Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Aleksandr Kuznetsov, İran’da en yüksek makam olan Rehber’in (Dini Lider) ABD tarafından belirlenmesinin hukuki ve teorik olarak imkansız olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:Kuznetsov, Venezüella’daki iktidar değişikliği girişimi ile İran’daki mevcut durumu karşılaştırarak iki ülke arasında büyük farklar olduğunu belirtti:ABD’nin başka ülkelerde benzer rejim değişikliği girişimleri yapma ihtimaline ilişkin olarak da uzman, şunları kaydetti:Kuznetsov, Trump ve ekibinin, İran’daki iç karışıklıkları destekleyerek bir sonraki liderin seçimini etkilemeyi ya da Uzmanlar Meclisi’ni zayıflatmayı hedeflediğini, ancak İran’ın siyasi kültüründe dış baskının ters etki yarattığına dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/trump-bugun-iran-cok-buyuk-bir-darbe-alacak-1104080177.html
abd
i̇ran
venezüella
rusya
çin
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_096cfca59a8c5021aee3e66eeb924552.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aleksandr kuznetsov, abd, i̇ran, anayasayı koruyucular konseyi, uzmanlar meclisi, venezüella, rejim değişikliği, rusya, çin, küba
aleksandr kuznetsov, abd, i̇ran, anayasayı koruyucular konseyi, uzmanlar meclisi, venezüella, rejim değişikliği, rusya, çin, küba

Rus uzman: Trump’ın İran’ın yeni liderinin seçilmesine müdahale söylemi absürt ve imkansız

17:16 07.03.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD-İran
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Ortadoğu uzmanı Aleksandr Kuznetsov, Trump’ın İran liderinin belirlenmesine müdahale etme isteğini “absürt ve imkansız” olarak değerlendirirken, ABD’nin rejim değişikliğini “kaynakları ele geçirme amaçlı bir iş projesi” olarak gördüğünü belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, bir röportajında, İran’ın bir sonraki liderinin seçim sürecine Venezüella’da olduğu gibi bizzat müdahil olması gerektiğini dile getirdi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ortadoğu uzmanı, Siyasi Öngörü ve Çözüm Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Aleksandr Kuznetsov, İran’da en yüksek makam olan Rehber’in (Dini Lider) ABD tarafından belirlenmesinin hukuki ve teorik olarak imkansız olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:
ABD Başkanı ne bir Ayetullah’ı ne de Rehber’i atayabilir. İran’da Rehber, yaklaşık 80 üst düzey din adamından oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyi (Uzmanlar Meclisi) tarafından seçilir. Trump’ın bu sürece herhangi bir şekilde müdahale etmesi mümkün değil ve bu tür bir söylem tamamen absürt görünüyor. Eğer böyle bir şey söylüyorsa, İran’ın siyasi sistemini hiç anlamıyor demektir. Muhtemelen kendini çok yanlış ve beceriksizce ifade etti. Aslında kastettiği şey, ABD’nin bu makamda kendilerine sadık birini görmek istediğidir. Ancak bu, bambaşka bir söylem. Bu açıklama, Venezüella’da uygulanan senaryonun bir tekrarı niteliğinde ve ABD’nin rejim değişikliğini kaynakları ele geçirmeye yönelik bir ‘iş projesi’ olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Onlar için bu bir iş; sadece rejimi değiştirmek değil, o rejimin tamamen kendi kontrollerinde olmasını istiyorlar.
Kuznetsov, Venezüella’daki iktidar değişikliği girişimi ile İran’daki mevcut durumu karşılaştırarak iki ülke arasında büyük farklar olduğunu belirtti:
Venezüella’da bu süreç neredeyse kansız bir şekilde ilerledi. Ancak İran’da şu ana kadar binden fazla insan öldürüldü, bombardımanlar devam ediyor, insanlar acı çekiyor, çocuklar hayatını kaybediyor. İran’da böyle bir senaryonun uygulanması mümkün değil; halk öfkeli ve büyük bir hiddet içinde.
ABD’nin başka ülkelerde benzer rejim değişikliği girişimleri yapma ihtimaline ilişkin olarak da uzman, şunları kaydetti:
Bence ABD’nin bu tür girişimler yapabileceği pek fazla ülke kalmadı. İran’a yönelik bu operasyon bile büyük bir hata; yeterince hazırlanılmamış olduğu açıkça görülüyor. Amerikalılar bu kez çok kötü bir hazırlık yapmış. Çin ve Rusya’ya karşı böyle bir adım atamazlar; nükleer güçlere karşı çekiniyorlar. Belki Küba’da benzer bir şey denenebilir, ancak önce İran meselesini bir şekilde çözmeleri gerekiyor. İran konusu ise bence çok uzun sürecek.
Kuznetsov, Trump ve ekibinin, İran’daki iç karışıklıkları destekleyerek bir sonraki liderin seçimini etkilemeyi ya da Uzmanlar Meclisi’ni zayıflatmayı hedeflediğini, ancak İran’ın siyasi kültüründe dış baskının ters etki yarattığına dikkat çekti:
İran’da dış müdahale algısı güçlendiğinde, muhalif kesimler de dahil olmak üzere toplumun geniş bir bölümü, bayrak ve dini lider etrafında birleşerek dış düşmana karşı ortak bir duruş sergiler. Bu nedenle dış baskı, beklenenin aksine, içerideki muhalefeti bile mevcut liderliğe yakınlaştıran bir sonuç doğuruyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
DÜNYA
Trump: Bugün İran çok büyük bir darbe alacak
14:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала