Rus uzman: Trump’ın İran’ın yeni liderinin seçilmesine müdahale söylemi absürt ve imkansız

ABD Başkanı ne bir Ayetullah’ı ne de Rehber’i atayabilir. İran’da Rehber, yaklaşık 80 üst düzey din adamından oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyi (Uzmanlar Meclisi) tarafından seçilir. Trump’ın bu sürece herhangi bir şekilde müdahale etmesi mümkün değil ve bu tür bir söylem tamamen absürt görünüyor. Eğer böyle bir şey söylüyorsa, İran’ın siyasi sistemini hiç anlamıyor demektir. Muhtemelen kendini çok yanlış ve beceriksizce ifade etti. Aslında kastettiği şey, ABD’nin bu makamda kendilerine sadık birini görmek istediğidir. Ancak bu, bambaşka bir söylem. Bu açıklama, Venezüella’da uygulanan senaryonun bir tekrarı niteliğinde ve ABD’nin rejim değişikliğini kaynakları ele geçirmeye yönelik bir ‘iş projesi’ olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Onlar için bu bir iş; sadece rejimi değiştirmek değil, o rejimin tamamen kendi kontrollerinde olmasını istiyorlar.