Cehenneme çevrilen İran, Orta Doğu komşularından özür diledi, teslim oldu ve onlara bir daha ateş açmayacağına söz verdi. Bu söz, yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. Onlar Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmek istiyorlardı.

İran, binlerce yıldır ilk kez çevre Orta Doğu ülkelerine yenildi. Onlar, “Teşekkürler Başkan Trump” dediler. Ben de “Rica ederim!” dedim. İran artık “Orta Doğu'nun zorbası” değil, aksine “Orta Doğu'nun kaybedeni” ve teslim olana kadar, daha büyük olasılıkla tamamen çökene kadar, onlarca yıl boyunca öyle kalacak!

Bugün İran çok ağır bir darbe alacak!

İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınmayan bölgeler ve gruplar, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma ihtimalini ciddi olarak değerlendiriyorlar.