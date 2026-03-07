Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/trump-bugun-iran-cok-buyuk-bir-darbe-alacak-1104080177.html
Trump: Bugün İran çok büyük bir darbe alacak
Trump: Bugün İran çok büyük bir darbe alacak
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın bugün çok büyük bir darbe alacağını söyleyerek, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın... 07.03.2026
2026-03-07T14:24+0300
2026-03-07T14:24+0300
dünya
donald trump
abd
truth social
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1b/1103880093_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_b9bfecd9d7d09713921c1886def4cb05.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Orta Doğu’daki komşularına yönelik ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Trump paylaşımında, İran’ın Orta Doğu’daki komşularından özür dilediğini ve artık onlara ateş etmeyeceğine söz verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/pezeskiyan-komsu-ulkelere-yeni-saldiri-duzenlenmeyecek-1104074662.html
i̇ran
14:24 07.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın bugün çok büyük bir darbe alacağını söyleyerek, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sözlerini değerlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Orta Doğu’daki komşularına yönelik ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump paylaşımında, İran’ın Orta Doğu’daki komşularından özür dilediğini ve artık onlara ateş etmeyeceğine söz verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Cehenneme çevrilen İran, Orta Doğu komşularından özür diledi, teslim oldu ve onlara bir daha ateş açmayacağına söz verdi. Bu söz, yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. Onlar Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmek istiyorlardı.

İran, binlerce yıldır ilk kez çevre Orta Doğu ülkelerine yenildi. Onlar, “Teşekkürler Başkan Trump” dediler. Ben de “Rica ederim!” dedim. İran artık “Orta Doğu'nun zorbası” değil, aksine “Orta Doğu'nun kaybedeni” ve teslim olana kadar, daha büyük olasılıkla tamamen çökene kadar, onlarca yıl boyunca öyle kalacak!

Bugün İran çok ağır bir darbe alacak!

İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınmayan bölgeler ve gruplar, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma ihtimalini ciddi olarak değerlendiriyorlar.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
DÜNYA
Pezeşkiyan: Komşu ülkelere yeni saldırı düzenlenmeyecek
10:35
