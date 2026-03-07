Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik terör saldırılarına karşılık maksadıyla dün gece Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapısına ve askeri havalimanlarına misilleme saldırısı düzenledi, belirlenen tüm hedefler vuruldu.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.015 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 23 zırhlı savaş aracı ve bir savaş helikopteri imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun fırlattığı 200 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) önledi.
Rus ordusu Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerini, askeri havalimanlarını ve enerji altyapısını vurdu

12:51 07.03.2026 (güncellendi: 12:55 07.03.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapısına ve askeri havalimanlarına misilleme saldırısı düzenlediğini, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik terör saldırılarına karşılık maksadıyla dün gece Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapısına ve askeri havalimanlarına misilleme saldırısı düzenledi, belirlenen tüm hedefler vuruldu.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.015 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 23 zırhlı savaş aracı ve bir savaş helikopteri imha edildi.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun fırlattığı 200 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) önledi.
