Rus ordusu Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerini, askeri havalimanlarını ve enerji altyapısını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’nın Rusya topraklarına yönelik terör saldırılarına karşılık maksadıyla dün gece Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji altyapısına ve askeri havalimanlarına misilleme saldırısı düzenledi, belirlenen tüm hedefler vuruldu.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.015 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 23 zırhlı savaş aracı ve bir savaş helikopteri imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun fırlattığı 200 uçak tipi insansız hava aracı (İHA) önledi.

