Osman Hamdi Bey'in 'Cami Kapısında' tablosu Londra'da müzayede satılacak: 3 milyon sterlin değer biçiliyor

Ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in 'Cami Kapısı'nda isimli eseri Londra'da müzayedeye çıkacak. Esere 2 ile 3 milyon sterlin arasında değer biçiliyor. 07.03.2026, Sputnik Türkiye

Türk resim sanatının önemli isimlerinden Osman Hamdi Bey'in "Cami Kapısında (At the Mosque Door)" isimli resmi 25 Mart'ta Londra'da müzayedeye çıkacak. Doğrudan sanatçıdan 1895 yılında satın alınan eser ilk kez açık arttırmaya çıkacak. Tablo için 2 milyon ile 3 milyon sterlin arasında bir değer biçiliyor.Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısıTablonun Osmanlı'da bir sanatçının ortaya koyduğu oryantalist sanat anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olduğunu belirtilirken, "Cami Kapısında" tablosunda tasvir edilen mekanın Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu ve Osman Hamdi Bey'in kendisini üç farklı figür olarak resmettiği kaydedildi. Rekor fiyata satılmıştıBonhams, 2019'da Osman Hamdi Bey'in "Genç Kadın Okurken" adlı eserini ise 6,6 milyon sterline satarak sanatçının müzayedelerde ulaştığı en yüksek satış fiyatına imza atmıştı.Osman Hamdi Bey kimdir?Paris'te Gustave Boulanger ve ünlü oryantalist ressam Jean-Leon Gerome'un etkisi altında eğitim alan Osman Hamdi Bey, Osmanlı ile Avrupa sanat dünyası arasında köprü kuran sanatçılar arasında gösteriliyor.Osman Hamdi Bey, 1881'de müdürlüğüne getirildiği İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde (Müze-i Hümayun) Türk müzeciliğinin temelini attı ve 1884'te yürürlüğe giren "Asar-ı Atika Nizamnamesi" ile de tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayarak kültürel mirasın korunmasında tarihi bir rol oynamıştı.

