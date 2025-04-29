https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/osman-hamdi-beyin-kahve-hazirlayan-kadinlan-tablosu-rekor-fiyata-satildi-1095786283.html

Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlayan Kadınlar' tablosu rekor fiyata satıldı

Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlayan Kadınlar' tablosu rekor fiyata satıldı

Sputnik Türkiye

Türk resim sanatının öncü isimlerinden olan Osman Hamdi Bey'in uzun yıllardır kayıp olduğu sanılan Kahve Hazırlayan Kadınlar tablosu 52 milyon 500 bin Türk... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T18:49+0300

2025-04-29T18:49+0300

2025-04-29T18:59+0300

yaşam

osman hamdi bey

kaplumbağa terbiyecisi

'kahve hazırlayan kadınlar'

tablo

müzayede

sotheby's müzayede evi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/06/1042789262_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8cc132320060da9c9571310abbb33a9f.jpg

Kaplumbağa Terbiyecisi, Yeşil Cami'de Kuran Dersi, İstanbul Hanımefendisi gibi bir çok resme imza atan ve Türk resim sanatının öncü isimlerinden biri olan Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlayan Kadınlar' (Preparing Coffee) tablosu 52 milyon 500 bin Türk irasına alıcı buldu.Avusturya'da özel bir koleksiyonda bulunan tablo Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıktı. Resim, isminin açıklanmasını istemeyen bir alıcı tarafından satın alındı. 1881 tarihli tablo Osmanlı döneminde 19. yüzyılda fotoğrafçılık yapan Sebah & Joaillier tarafından çekilen siyah beyaz bir kare sayesinde biliniyordu.Rekor fiyatlara satılmıştıOsman Hamdi Bey'in 2019'da satılan “Kur’an Okuyan Kız” tablosu yine bir açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline alıcı bulmuştu. Tablonun alıcısının ise Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ortaya çıktı.Önce yine Londra’daki Sotheby’s müzayedesinde ‘Yeşil Cami’de Kuran Dersi’ isimli resim 4 milyon 640 bin sterline satıldı. Hemen ardından Viyana’daki Dorotheum Sanat Galerisi’nde, “İstanbul Hanımefendisi” adlı eser, 1 milyon 770 bin 300 euroya satıldı.En bilinen eseri Kaplumbağa Terbiyecisi 2004’te henüz Türk lirasından altı sıfır atılmadan önce 5 trilyona ( 5 milyon TL'ye) satılmıştı. Bu kez alıcı Pera Müzesi’nde sergilemek üzere Suna ve İnan Kıraç Vakfı’ydı.Osman Hamdi Bey kimdir?Türk resim sanatının önemli isimleri arasında yer alan Osman Hamdi Bey, 1842-1910 yıllarında yaşadı.Hukuk eğitimi almak için gittiği Paris’te bu eğitimi yarıda bırakarak Paris Güzel Sanatlar Okulu’nda ressamlık eğitimi almaya başladı. Osman Hamdi Bey, 1869’da doğduğu topraklara geri dönerek bugünkü adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşunda öncü oldu. Uzun yıllar Müze-i Hümayûn’da (İstanbul Arkeoloji Müzesi) müdürlük görevi üstlendi ve koleksiyonunun genişletilmesi için çalışmalar yürüttü.Arkeoloji alanında önemli işlere imza atan sanatçı Nemrut Dağı tümülüsü ve Lagina’da bulunan Hekate Tapınağı’nda kazılar başlattı. Başlattığı en önemli arkeolojik kazı ise Sayda (Sidon, Lübnan) kazısından kral mezarlığı kazıları olarak kabul edilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/osman-hamdi-beyin-kahve-hazirlayan-kadinlari-muzayedeye-cikiyor-15-milyon-sterline-756-milyon-alici-1095490470.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

osman hamdi bey,