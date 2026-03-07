Pezeşkiyan: Komşu ülkelere yeni saldırı düzenlenmeyecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/pezeskiyan-komsu-ulkelere-yeni-saldiri-duzenlenmeyecek-1104074662.html
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Liderlik Konseyinin, İran'a bu ülkelerden saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere saldırı veya füze saldırısı gerçekleştirilmemesini onayladığını duyurdu.Pezeşkiyan, İran'ın diğer bölge ülkeleriyle düşman olmadıklarını belirterek özür diledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:İran devlet televizyonuna konuşan Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'koşulsuz teslimiyet' olmadan İran ile müzakere etmeyeceklerini belirttiği konuşmasına atıfta bulunarak şunları dedi:
i̇ran
10:35 07.03.2026 (güncellendi: 10:55 07.03.2026)
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Liderlik Konseyinin, İran'a bu ülkelerden saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere saldırı veya füze saldırısı gerçekleştirilmemesini onayladığını duyurdu.
Pezeşkiyan, İran'ın diğer bölge ülkeleriyle düşman olmadıklarını belirterek özür diledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bölge ülkeleri ile düşmanlığımız yok, komşularımızdan özür diliyorum. İran'a yönelik bir saldırı olmadıkça komşu ülkelere hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacaktır. Silahlı kuvvetlerimiz ülkenin onurunu savunmak için bağımsız hareket etti.
İran devlet televizyonuna konuşan Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'koşulsuz teslimiyet' olmadan İran ile müzakere etmeyeceklerini belirttiği konuşmasına atıfta bulunarak şunları dedi:
Koşulsuz teslimiyetimizle ilgili hayallerini mezara götürecekler.