Pezeşkiyan: Komşu ülkelere yeni saldırı düzenlenmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Liderlik Konseyinin, İran’a bu ülkelerden saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere saldırı ya da füze saldırısı... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Liderlik Konseyinin, İran'a bu ülkelerden saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere saldırı veya füze saldırısı gerçekleştirilmemesini onayladığını duyurdu.Pezeşkiyan, İran'ın diğer bölge ülkeleriyle düşman olmadıklarını belirterek özür diledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:İran devlet televizyonuna konuşan Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'koşulsuz teslimiyet' olmadan İran ile müzakere etmeyeceklerini belirttiği konuşmasına atıfta bulunarak şunları dedi:

