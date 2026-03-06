Volkan Demirel'in adresi belli oldu: 3 ay önce ayrılmıştı

Türkiye
Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in yeniden teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu. Gençlerbirliği, Volkan Demirel’in yeniden teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hoş geldin Volkan Demirel" ifadeleri kullanıldı.3 ay önce ayrılmıştıTrendyol Süper Lig takımlarından Natura Dünyası Gençlerbirliği, 3 ay önce yollarını ayırdığı teknik direktör Volkan Demirel ile yeniden anlaştığını duyurdu.Başkent ekibinde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, bu sezon 31 Ekim-7 Aralık 2025 tarihlerinde kırmızı-siyahlı takımı çalıştıran Demirel oturdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK kulüplerinde görev yapan 44 yaşındaki Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ilk döneminde ​​​​​​​çıktığı 5 lig, 1 kupa maçında 3'er galibiyet ve mağlubiyet almıştı.Gençlerbirliği, 24 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 24 puanla 12. sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği, Volkan Demirel’in yeniden teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu. Gençlerbirliği, Volkan Demirel’in yeniden teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hoş geldin Volkan Demirel" ifadeleri kullanıldı.

3 ay önce ayrılmıştı

Trendyol Süper Lig takımlarından Natura Dünyası Gençlerbirliği, 3 ay önce yollarını ayırdığı teknik direktör Volkan Demirel ile yeniden anlaştığını duyurdu.
Başkent ekibinde Levent Şahin'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna, bu sezon 31 Ekim-7 Aralık 2025 tarihlerinde kırmızı-siyahlı takımı çalıştıran Demirel oturdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK kulüplerinde görev yapan 44 yaşındaki Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ilk döneminde ​​​​​​​çıktığı 5 lig, 1 kupa maçında 3'er galibiyet ve mağlubiyet almıştı.
Gençlerbirliği, 24 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 24 puanla 12. sırada yer alıyor.
