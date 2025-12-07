Türkiye
Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nden istifa etti
Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nden istifa etti
Gençlerbirliği'nde yaklaşık 1.5 ay önce göreve getirilen teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.Yaklaşık 1.5 ay önce göreve getirilen Demirel’in bu kararı, kulüpte hafta sonu yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da yaşanan süreçle ilişkilendirildi. Genel kurulda Başkan Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesiyle birlikte kulüpte yönetim değişikliği yaşanmıştı.
Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nden istifa etti

Gençlerbirliği'nde yaklaşık 1.5 ay önce göreve getirilen teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yaklaşık 1.5 ay önce göreve getirilen Demirel’in bu kararı, kulüpte hafta sonu yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da yaşanan süreçle ilişkilendirildi.
Genel kurulda Başkan Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesiyle birlikte kulüpte yönetim değişikliği yaşanmıştı.
Volkan Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
SPOR
Volkan Demirel: Gençlerbirliği'nin bir ruhu yansıttığını iliklerime kadar hissettim
29 Ekim, 21:12
