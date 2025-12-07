https://anlatilaninotesi.com.tr/20251207/volkan-demirel-genclerbirliginden-istifa-etti-1101606630.html
Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nden istifa etti
Gençlerbirliği'nde yaklaşık 1.5 ay önce göreve getirilen teknik direktör Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında... 07.12.2025
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.Yaklaşık 1.5 ay önce göreve getirilen Demirel’in bu kararı, kulüpte hafta sonu yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da yaşanan süreçle ilişkilendirildi. Genel kurulda Başkan Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesiyle birlikte kulüpte yönetim değişikliği yaşanmıştı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yaklaşık 1.5 ay önce göreve getirilen Demirel’in bu kararı, kulüpte hafta sonu yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da yaşanan süreçle ilişkilendirildi.
Genel kurulda Başkan Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesiyle birlikte kulüpte yönetim değişikliği yaşanmıştı.