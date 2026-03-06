Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Körfez ülkeleri ABD’den hayal kırıklığı içinde: Korumak istemiyor
dünya
abd
i̇ran
körfez ülkeleri
i̇srail
güvenlik
Foreign Policy, İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının, bu ülkelerin ne kadar savunmasız olduklarını anlamalarına neden olduğunu yazdı.Yazıda, “Körfez ülkeleri artık ABD'nin onları varoluşsal tehditlerden koruyabileceğine veya koruyacağına güvenemezler. İsrail'in savaşında onunla açıkça işbirliği yapmaya zorlansalar bile, onu potansiyel bir müttefikten ziyade bir tehdit olarak görecekler” ifadesi kullanıldı.Gazete, mevcut savaşın, son üç yılda zorlu mücadelelerle elde edilen bölgesel yakınlaşmayı yok ettiğini de vurguladı.
i̇ran
körfez ülkeleri
i̇srail
abd, i̇ran, körfez ülkeleri, i̇srail, güvenlik
abd, i̇ran, körfez ülkeleri, i̇srail, güvenlik

Körfez ülkeleri ABD’den hayal kırıklığı içinde: Korumak istemiyor

12:01 06.03.2026 (güncellendi: 12:04 06.03.2026)
Körfez ülkelerinin, ABD’nin kendilerini savunma yeteneğine ve isteğine olan inançlarını yitirdiğini belirtildi.
