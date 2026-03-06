https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/korfez-ulkeleri-abdden-hayal-kirikligi-icinde-korumak-istemiyor-1104052621.html
Körfez ülkeleri ABD’den hayal kırıklığı içinde: Korumak istemiyor
Körfez ülkelerinin, ABD’nin kendilerini savunma yeteneğine ve isteğine olan inançlarını yitirdiğini belirtildi. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
abd, i̇ran, körfez ülkeleri, i̇srail, güvenlik
12:01 06.03.2026 (güncellendi: 12:04 06.03.2026)
Körfez ülkelerinin, ABD’nin kendilerini savunma yeteneğine ve isteğine olan inançlarını yitirdiğini belirtildi.
Foreign Policy, İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının, bu ülkelerin ne kadar savunmasız olduklarını anlamalarına neden olduğunu yazdı.
Yazıda, “Körfez ülkeleri artık ABD'nin onları varoluşsal tehditlerden koruyabileceğine veya koruyacağına güvenemezler. İsrail'in savaşında onunla açıkça işbirliği yapmaya zorlansalar bile, onu potansiyel bir müttefikten ziyade bir tehdit olarak görecekler” ifadesi kullanıldı.
Gazete, mevcut savaşın, son üç yılda zorlu mücadelelerle elde edilen bölgesel yakınlaşmayı yok ettiğini de vurguladı.