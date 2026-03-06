https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/korfez-ulkeleri-abdden-hayal-kirikligi-icinde-korumak-istemiyor-1104052621.html

Körfez ülkeleri ABD’den hayal kırıklığı içinde: Korumak istemiyor

Körfez ülkeleri ABD’den hayal kırıklığı içinde: Korumak istemiyor

Sputnik Türkiye

Körfez ülkelerinin, ABD’nin kendilerini savunma yeteneğine ve isteğine olan inançlarını yitirdiğini belirtildi. 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T12:01+0300

2026-03-06T12:01+0300

2026-03-06T12:04+0300

dünya

abd

i̇ran

körfez ülkeleri

i̇srail

güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/0d/1044493222_0:142:3133:1904_1920x0_80_0_0_99eda98882abb324f03f9b969614fe28.jpg

Foreign Policy, İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının, bu ülkelerin ne kadar savunmasız olduklarını anlamalarına neden olduğunu yazdı.Yazıda, “Körfez ülkeleri artık ABD'nin onları varoluşsal tehditlerden koruyabileceğine veya koruyacağına güvenemezler. İsrail'in savaşında onunla açıkça işbirliği yapmaya zorlansalar bile, onu potansiyel bir müttefikten ziyade bir tehdit olarak görecekler” ifadesi kullanıldı.Gazete, mevcut savaşın, son üç yılda zorlu mücadelelerle elde edilen bölgesel yakınlaşmayı yok ettiğini de vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/bati-medyasi-irandaki-kiz-okulunu-abd-ordusu-vurmus-olabilir-1104048041.html

i̇ran

körfez ülkeleri

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, körfez ülkeleri, i̇srail, güvenlik