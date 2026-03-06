Türkiye
Mustafa Sarıgül'ün 120 bin liralık trafik cezası isyanı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, şahsi aracına 120 bin liralık trafik cezası kesilmesine tepki gösterdi. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 24 CAN 24 plakalı aracına 120 bin lira trafik cezasına isyan etti. Sosyal medyadan tepki gösteren Sarıgül, “Radar cezasını anladım ama bu plakaya 120 bin lira ceza niye?” ifadelerini kullandı. Toplam 120 bin lira trafik cezası geldi Sarıgül çektiği videoda toplamda 120 bin liraya ulaşan ceza makbuzunu da göstererek radar ve kırmızı ışık cezalarını anladığını ancak toplam tutarın bu kadar yükselmesine anlam veremediğini söyledi. Aracının önünde çektiği videoda, "Radar cezasını anladım, kırmızı ışıkta geçmeyi anladım. Peki, bu plakaya 120 bin lira ceza niye, niye, niye? Soruyorum!" diyen Sarıgül'e çok sayıda mesaj geldi.
11:11 06.03.2026
© AA / Aytaç Ünal Mustafa Sarıgül
