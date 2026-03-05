https://anlatilaninotesi.com.tr/20260305/trafik-denetimlerinde-iki-surucuye-664-bin-500-lira-ceza-kesildi-1104021989.html

Trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi

Trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi

05.03.2026

Adana'da iki sürücüye toplamda 664 bin lira trafik cezası uygulandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.Motosikletliler durdurulduDenetimlerde "Dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsü kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye çeşitli ihlallerden 288 bin 500 lira ceza kesildi, motosikleti trafikten menedildi.Şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü de kaçmaya çalışırken takip sonucu yakalandı.Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden 376 bin lira idari para cezası uygulandı, motosikleti 60 gün süreyle trafikten menedildi.

