Trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi
Trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi.
Adana'da iki sürücüye toplamda 664 bin lira trafik cezası uygulandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.Motosikletliler durdurulduDenetimlerde "Dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsü kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye çeşitli ihlallerden 288 bin 500 lira ceza kesildi, motosikleti trafikten menedildi.Şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü de kaçmaya çalışırken takip sonucu yakalandı.Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden 376 bin lira idari para cezası uygulandı, motosikleti 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Trafik denetimlerinde iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince iki sürücüye 664 bin 500 lira ceza kesildi.
Adana'da iki sürücüye toplamda 664 bin lira trafik cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Motosikletliler durduruldu

Denetimlerde "Dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosikletin sürücüsü kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye çeşitli ihlallerden 288 bin 500 lira ceza kesildi, motosikleti trafikten menedildi.
Şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü de kaçmaya çalışırken takip sonucu yakalandı.
Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden 376 bin lira idari para cezası uygulandı, motosikleti 60 gün süreyle trafikten menedildi.
Kazada 2'si öğretmen 3 kişi hayatını kaybetmişti: Sürücüye para cezası verildi
