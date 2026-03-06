https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/adalet-bakani-gurlek-devletimiz-siber-vatanda-da-milli-guvenligini-koruma-iradesine-ve-1104069619.html
Adalet Bakanı Gürlek: Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahip
Adalet Bakanı Gürlek: Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahip
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı devletin kararlılıkla mücadele ettiğini... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T22:50+0300
2026-03-06T22:50+0300
2026-03-06T22:50+0300
türki̇ye
akın gürlek
adalet
adalet bakanlığı
adalet bakanı
sosyal medya
sosyal medya zorbalığı
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cda93989e335905a819bfb102c28c33c.jpg
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın dijital platformlarda Türkiye’yi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin paylaşımını alıntılayarak, bu tür girişimlerin ilgili tüm kurumlar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.Bakan Gürlek, ''Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen adli süreçler kapsamında, toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplara yönelik hukuki işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/adalet-bakani-gurlek-cocuklarin-adam-oldurmede-yetiskinler-gibi-agirlasmis-muebbet-hapis-cezasi-1104050998.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_c35e885f29d165d3854d12c633113d8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akın gürlek, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, sosyal medya, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, yerli ve milli sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı
akın gürlek, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, sosyal medya, sosyal medya zorbalığı, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı, yerli ve milli sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı
Adalet Bakanı Gürlek: Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahip
Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı devletin kararlılıkla mücadele ettiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın dijital platformlarda Türkiye’yi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin paylaşımını alıntılayarak, bu tür girişimlerin ilgili tüm kurumlar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.
Bakan Gürlek, ''Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen adli süreçler kapsamında, toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplara yönelik hukuki işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir'' dedi.