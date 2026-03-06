https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/adalet-bakani-gurlek-devletimiz-siber-vatanda-da-milli-guvenligini-koruma-iradesine-ve-1104069619.html

Adalet Bakanı Gürlek: Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahip

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetlerine karşı devletin kararlılıkla mücadele ettiğini... 06.03.2026

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın dijital platformlarda Türkiye’yi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin paylaşımını alıntılayarak, bu tür girişimlerin ilgili tüm kurumlar tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.Bakan Gürlek, ''Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen adli süreçler kapsamında, toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplara yönelik hukuki işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir'' dedi.

